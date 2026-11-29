Mỹ cấp phép cho SpaceX triển khai 1 triệu vệ tinh làm trung tâm dữ liệu AI. Ảnh: Reuters.

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) ngày 26/11 cấp phép cho SpaceX triển khai một triệu vệ tinh nhằm xây dựng các trung tâm dữ liệu ngoài không gian. Tham vọng của tỷ phú Elon Musk được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu tính toán ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về rác vũ trụ, ô nhiễm khí quyển và ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu thiên văn, theo Reuters.

Theo FCC, chòm vệ tinh Starmind được thiết kế để phục vụ các trung tâm dữ liệu đặt trên quỹ đạo. Đây là bước đi mới trong chiến lược mở rộng hoạt động không gian của SpaceX, công ty từng tạo dấu ấn với Starlink - mạng lưới vệ tinh quy mô lớn đang hoạt động trên quỹ đạo Trái đất.

Nhiều doanh nghiệp khác, trong đó có Amazon và các nhà khai thác Trung Quốc, cũng đang phát triển những hệ thống vệ tinh tương tự. Tuy nhiên, quy mô 1 triệu vệ tinh mà SpaceX đề xuất sẽ đưa xu hướng này lên một cấp độ chưa từng có, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về tác động lâu dài đối với môi trường và không gian quanh Trái đất.

Nguy cơ ô nhiễm và rác vũ trụ gia tăng

Một trong những vấn đề được giới khoa học quan tâm là lượng khí thải phát sinh trong quá trình phóng tên lửa và khi vệ tinh quay trở lại khí quyển.

Nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học tại Đại học College London ước tính việc triển khai một triệu vệ tinh có thể khiến lượng khí thải từ hoạt động phóng và tái nhập khí quyển tăng gấp 70-150 lần so với hiện nay. Lượng phát thải này có nguy cơ ảnh hưởng đến tầng ozone, khí hậu và chất lượng không khí.

Nhóm nghiên cứu cũng cho rằng hồ sơ đề xuất của SpaceX chưa cung cấp đủ thông tin để đánh giá toàn diện những rủi ro nói trên.

Tuy nhiên, FCC nhận định tác động từ khí thải tên lửa và những ảnh hưởng gián tiếp đến môi trường không thuộc phạm vi quản lý của cơ quan. FCC cũng cho rằng lo ngại về tác động của vệ tinh khi cháy trong quá trình quay trở lại khí quyển hiện chưa có đủ cơ sở khoa học để xác nhận.

Tham vọng xây dựng trung tâm dữ liệu AI ngoài không gian của SpaceX vấp phải cảnh báo về nguy cơ va chạm, ô nhiễm khí quyển và ảnh hưởng đến các hoạt động nghiên cứu thiên văn. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh ô nhiễm, nguy cơ gia tăng rác vũ trụ cũng là vấn đề đáng chú ý. Quỹ đạo Trái đất tầm thấp (LEO), nơi các vệ tinh Starlink và Starmind dự kiến hoạt động, đang ngày càng đông đúc. Theo Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), tính đến ngày 1/2, có hơn 231 triệu mảnh vỡ kích thước từ 1 mm đến 10 cm đang tồn tại trên quỹ đạo.

Trong hồ sơ bổ sung gửi FCC, SpaceX cho biết sẽ đưa các vệ tinh Starmind lên quỹ đạo thấp để thử nghiệm trước khi chuyển chúng đến độ cao lớn hơn. Công ty dự kiến trang bị hệ thống đẩy để vệ tinh có thể chủ động tránh va chạm, duy trì vị trí và rời quỹ đạo khi kết thúc nhiệm vụ.

SpaceX cũng cam kết tiếp tục cải tiến thiết kế nhằm hạn chế nguy cơ va chạm, đồng thời kiểm soát quá trình vệ tinh quay trở lại khí quyển, hướng chúng xuống các khu vực đại dương. Theo công ty, vệ tinh sẽ được thiết kế để cháy hoàn toàn khi tái nhập khí quyển.

Dù vậy, số lượng vệ tinh quá lớn vẫn khiến các chuyên gia lo ngại. Giáo sư Hugh Lewis tại Đại học Birmingham cảnh báo ngay cả khi tỷ lệ vệ tinh gặp sự cố chỉ ở mức 1%, hệ thống vẫn có thể để lại hàng nghìn vệ tinh không còn hoạt động trên quỹ đạo mỗi năm, làm tăng nguy cơ va chạm.

Bầu trời đêm có thể bị thay đổi

Tham vọng của SpaceX cũng vấp phải phản ứng từ cộng đồng thiên văn học. Sau khi FCC cấp phép cho dự án, Hiệp hội Thiên văn học Mỹ cảnh báo chòm vệ tinh Starmind có thể ảnh hưởng đến hoạt động quan sát vũ trụ, làm suy giảm hiệu quả của nhiều thập kỷ đầu tư vào các cơ sở nghiên cứu thiên văn.

Theo ông Lewis, một số vệ tinh Starmind dự kiến hoạt động trên quỹ đạo đồng bộ Mặt trời, nơi chúng thường xuyên được chiếu sáng. Ánh sáng phản xạ từ các vệ tinh này có thể xuất hiện trong hình ảnh do kính thiên văn ghi nhận, gây nhiễu quá trình quan sát.

Các mô phỏng do Shane Ross, giáo sư hàng không vũ trụ tại Đại học Công nghệ Virginia, chia sẻ cho thấy những dải vệ tinh có thể trải dài trên nhiều khu vực của bầu trời, thậm chí vượt số lượng ngôi sao có thể quan sát bằng mắt thường.

FCC từ chối áp đặt thêm điều kiện nhằm bảo vệ hoạt động thiên văn quang học, cho rằng vấn đề này phần lớn nằm ngoài phạm vi quy định của cơ quan. Nhà chức trách đánh giá cam kết phối hợp với Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ (NSF) của SpaceX là đủ.

Chòm vệ tinh Starmind của SpaceX có thể khiến bầu trời đêm thay đổi đáng kể. Ảnh: Reuters.

Tham vọng 1 triệu vệ tinh có khả thi?

Việc triển khai 1 triệu vệ tinh sẽ không thể diễn ra trong thời gian ngắn. Số lượng vệ tinh nhiều nhất mà một tên lửa SpaceX từng đưa lên quỹ đạo trong một lần phóng là 143.

Trên thực tế, các nhà khai thác vệ tinh đôi khi xin cấp phép cho số lượng lớn hơn nhu cầu triển khai trước mắt nhằm tạo dư địa điều chỉnh thiết kế và kế hoạch phát triển. Trước khi bắt đầu xây dựng Starlink, SpaceX từng xin phép triển khai 42.000 vệ tinh. Tuy nhiên, mạng lưới này hiện mới có hơn 11.000 vệ tinh trên quỹ đạo.

Theo giấy phép của FCC, SpaceX phải đưa vệ tinh Starmind đầu tiên lên quỹ đạo trước tháng 11/2033, triển khai một nửa hệ thống vào năm 2038 và hoàn tất toàn bộ mạng lưới vào năm 2040. Chưa có doanh nghiệp nào từng đưa một triệu vật thể lên không gian.

Starmind là một phần quan trọng trong tầm nhìn của ông Musk về việc chuyển các hoạt động tính toán AI tiêu thụ nhiều năng lượng lên quỹ đạo, sử dụng các trung tâm dữ liệu chạy bằng năng lượng Mặt trời.

Dù vậy, tham vọng này vẫn đối mặt nhiều thách thức. Trong hồ sơ gửi nhà đầu tư trước kế hoạch niêm yết cổ phiếu, chính SpaceX thừa nhận công nghệ xây dựng trung tâm dữ liệu ngoài không gian chưa được kiểm chứng và mô hình kinh doanh này có thể không khả thi về mặt thương mại.