SpaceX muốn đưa Starlink thành nhà mạng di động tại Mỹ

Theo GSMArena ngày 3-11, SpaceX đã có các cuộc trao đổi với EchoStar trong những tháng gần đây. Musk cũng được cho là đã gặp Chủ tịch EchoStar Charlie Ergen hồi tháng 10. Thỏa thuận tiềm năng có thể bao gồm việc SpaceX mua lại toàn bộ Boost Mobile hoặc tiếp cận mạng lưới của nhà mạng này.

Boost Mobile hiện thuê hạ tầng mạng của AT&T và T-Mobile. Nếu tiếp cận được hệ thống này, SpaceX có thể cung cấp dịch vụ thông qua các trạm phát sóng mặt đất, cải thiện khả năng kết nối trong nhà và tại các đô thị, nơi tín hiệu vệ tinh còn hạn chế.

Tuy nhiên, trở ngại lớn là các hợp đồng thuê mạng thường không thể chuyển giao cho chủ sở hữu mới nếu chưa được nhà mạng cung cấp hạ tầng chấp thuận. Trước đó, cả Verizon, AT&T và T-Mobile được cho là đều từ chối đề nghị cho SpaceX sử dụng mạng lưới của mình. Vì vậy, khả năng triển khai dịch vụ thông qua Boost Mobile vẫn chưa chắc chắn.

Tháng 8, SpaceX công bố kế hoạch gia nhập thị trường viễn thông Mỹ. Giám đốc tài chính Bret Johnsen cho biết mục tiêu của công ty là trở thành một nhà mạng di động lớn tại nước này. Với hơn 12.000 vệ tinh, SpaceX kỳ vọng phát triển dịch vụ di động thành nguồn doanh thu đáng kể.

Trong khi CEO Verizon ước tính SpaceX cần 4-6 năm để xây dựng hạ tầng cần thiết, Musk cho rằng thời gian có thể chỉ bằng khoảng một nửa. Tuy nhiên, thương vụ với Boost Mobile vẫn mới ở giai đoạn đàm phán theo các nguồn tin được dẫn lại, chưa có thông báo xác nhận chính thức.