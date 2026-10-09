SpaceX mua quyền sử dụng tần số 800MHz trên toàn nước Mỹ

SpaceX mở rộng tham vọng cạnh tranh trên thị trường viễn thông di động. (Ảnh: Getty Images)

SpaceX - Tập đoàn của tỷ phú Elon Musk, đạt thỏa thuận mua lại danh mục quyền sử dụng tần số vô tuyến 800MHz trên toàn nước Mỹ từ công ty đầu tư tư nhân Grain Management. Thương vụ mở đường cho việc mở rộng dịch vụ di động Starlink Mobile, đồng thời gia tăng sức ép cạnh tranh đối với các nhà mạng truyền thống. Tuy nhiên, Thỏa thuận vẫn cần được Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) phê chuẩn trước khi hoàn tất.

Dải tần 800MHz có khả năng truyền tín hiệu trên khoảng cách xa và xuyên qua nhiều vật cản. Việc bổ sung dải tần này được kỳ vọng giúp SpaceX cải thiện khả năng phủ sóng tại những khu vực tín hiệu vệ tinh gặp khó khăn, bao gồm cả bên trong các tòa nhà. Grain Management đã mua lại quyền sử dụng các tần số này từ T-Mobile vào đầu năm 2026.

Hiện Starlink Mobile sử dụng dải tần 2GHz để cung cấp dịch vụ kết nối trực tiếp từ vệ tinh đến điện thoại di động. Việc bổ sung tần số 800MHz có thể giúp SpaceX kết hợp phạm vi phủ sóng rộng với dung lượng truyền tải dữ liệu lớn hơn, qua đó mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ. Phần lớn điện thoại di động hiện nay có khả năng hỗ trợ dải tần này, tạo thuận lợi cho việc triển khai mà không nhất thiết yêu cầu người dùng chuyển sang thiết bị vệ tinh chuyên dụng.

Cũng trong tuần này, FCC đã chấp thuận đề nghị phát triển hệ thống vệ tinh Starlink Mobile thế hệ thứ hai (Gen2), cho phép SpaceX triển khai 15.000 vệ tinh sử dụng dải tần 2GHz trên phạm vi toàn cầu.

Các vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo Trái Đất thấp, hướng tới tăng dung lượng truyền tải dữ liệu, giảm độ trễ và cung cấp kết nối trực tiếp cho điện thoại di động thông thường.