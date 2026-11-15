SpaceX lần đầu dùng cánh tay robot bắt giữ tàu Starship trở về từ quỹ đạo

Theo hãng thông tấn Anadolu ngày 15/11, SpaceX đã đạt được một cột mốc quan trọng trong công nghệ tái sử dụng tên lửa khi tàu vũ trụ Starship được những cánh tay robot khổng lồ bắt giữ tại cơ sở phóng ở Texas, sau khi hoàn thành sứ mệnh kéo dài hơn 22 giờ.

Thao tác được thực hiện tại cơ sở Starbase của SpaceX, đánh dấu lần đầu tiên tầng trên của một tên lửa trở về từ quỹ đạo được tháp phóng bắt giữ và đưa về vị trí thẳng đứng an toàn.

Tháp phóng có biệt danh Mechazilla sử dụng hai cánh tay cơ khí khổng lồ, được thiết kế để bắt giữ các tên lửa quay trở về thay vì để chúng hạ cánh xuống mặt đất.

Hệ thống này nằm trong nỗ lực của SpaceX nhằm phát triển các tên lửa có khả năng tái sử dụng hoàn toàn.

SpaceX tuyên bố: "Mechazilla đã bắt được Starship!", đồng thời chúc mừng đội ngũ của mình về một "thành tựu đáng kinh ngạc".

Theo SpaceX, tàu vũ trụ cao 171 feet (52 m) đã bay vào quỹ đạo trong sứ mệnh này và triển khai các vệ tinh Internet Starlink trước khi bắt đầu hành trình trở về.

Sau đó, Starship hoàn tất quá trình hạ độ cao và tiếp cận tháp phóng, nơi các cánh tay robot đã bắt giữ thành công tàu vũ trụ.

Thành tựu này đạt được mặc dù nỗ lực bắt giữ tầng đẩy Super Heavy, bộ phận tầng một của tên lửa, không thành công.

Thay vào đó, tầng đẩy Super Heavy được chuyển hướng để hạ xuống mặt nước tại Vịnh Mexico.