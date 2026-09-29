SpaceX lần đầu đưa 'siêu tên lửa' Starship vào quỹ đạo Trái đất

Reuters hôm 28/9 cho biết, Starship được phóng từ tổ hợp Starbase của SpaceX tại bang Texas, Mỹ, trong chuyến bay thử nghiệm thứ 14 của hệ thống tên lửa thế hệ mới này. Đây là lần đầu tiên Starship thực hiện một chuyến bay thực sự vào quỹ đạo Trái đất.

Cụ thể, sau khi rời bệ phóng, tầng đẩy Super Heavy đưa tàu Starship lên cao trước khi hai phần tách. Tầng trên sau đó tiếp tục hành trình và đạt quỹ đạo Trái đất, hoàn thành một trong những mục tiêu kỹ thuật quan trọng nhất mà SpaceX đặt ra cho chuyến bay lần này.

SpaceX phóng thành công “siêu tên lửa” Starship vào quỹ đạo Trái đất trong lần thử nghiệm thứ 14. Ảnh: Reuters

Thành công này đạt được dù Starship gặp trục trặc trong quá trình bay. Theo Reuters, một động cơ trên tàu bất ngờ ngừng hoạt động, khiến đội ngũ điều khiển ban đầu phải đánh giá lại khả năng tiếp tục nhiệm vụ. Tuy nhiên, các động cơ còn lại vẫn hoạt động đủ để đưa Starship vào quỹ đạo.

Sau khi ổn định trên quỹ đạo, Starship triển khai 26 vệ tinh Starlink V3 - thế hệ vệ tinh internet mới nhất của SpaceX. Đây cũng là lần đầu tiên Starship đưa một lô vệ tinh thực tế lên quỹ đạo, thay vì chỉ mang các tải trọng mô phỏng hoặc thực hiện thử nghiệm triển khai như trong một số chuyến bay trước.

Trong chuyến bay thử nghiệm thứ 13 hồi tháng 7, Starship từng triển khai 20 vệ tinh Starlink V3, song các vệ tinh khi đó được đưa vào một quỹ đạo thử nghiệm và dự kiến tái nhập khí quyển không lâu sau đó. Việc đưa 26 vệ tinh lên quỹ đạo trong chuyến bay lần này đánh dấu bước chuyển quan trọng hướng tới khả năng thực hiện các nhiệm vụ vận tải không gian thường xuyên.

Mặc dù đạt được các mục tiêu chính, SpaceX quyết định kết thúc chuyến bay sớm hơn kế hoạch. Theo phương án ban đầu, Starship dự kiến bay khoảng 10 giờ và hoàn thành sáu vòng quanh Trái đất. Tuy nhiên, sau sự cố động cơ, bộ phận điều khiển quyết định cho tàu rời quỹ đạo sau khoảng ba giờ.

Starship sau đó tái nhập khí quyển và kết thúc chuyến bay trên Thái Bình Dương. SpaceX không đặt mục tiêu thu hồi phương tiện trong thử nghiệm lần này.

Được biết, Starship cùng tầng đẩy Super Heavy tạo thành hệ thống tên lửa khổng lồ mà SpaceX đang phát triển theo hướng có thể tái sử dụng hoàn toàn. Tập đoàn này kỳ vọng hệ thống trong tương lai sẽ đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, từ đưa số lượng lớn vệ tinh Starlink lên quỹ đạo tới vận chuyển con người và hàng hóa tới Mặt trăng, sao Hỏa và các điểm đến khác trong không gian.