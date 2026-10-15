SpaceX hạn chế quyền truy cập Starlink với UAV Ukraine, ông Zelenskyy nói 'bị phản bội'

Các quan chức quân đội Ukraine báo cáo rằng các thiết bị đầu cuối kết nối với Starshield, dịch vụ liên lạc quân sự của SpaceX, bắt đầu mất kết nối ở tốc độ 160 km/h vào tối thứ Ba (13/10).

Các hạn chế này ảnh hưởng đến máy bay không người lái tấn công và máy bay đánh chặn của Ukraine được sử dụng để ứng phó với các cuộc không kích của Nga.

Một binh sĩ Ukraine đang lắp đặt thiết bị đầu cuối Starlink. Ảnh: Bộ Chỉ huy Lực lượng Hỗ trợ Ukraine

Ukraine gặp khó trong tác chiến, chịu thiệt hại lớn

Ông Serhiy Beskrestnov, cố vấn Tổng thống Ukraine, cho biết lực lượng Kiev không nhận được cảnh báo trước, dẫn đến các nhiệm vụ bị gián đoạn.

"Lực lượng quốc phòng của chúng tôi không nhận được cảnh báo nào về hạn chế này, và điều đó đã dẫn đến sự gián đoạn của một số nhiệm vụ", ông viết trên Telegram.

Sau khi tuyên bố trên được đưa ra, CEO Elon Musk của SpaceX đã sớm phủ nhận trách nhiệm về các hạn chế này, cho rằng Chính phủ Mỹ kiểm soát mạng lưới vệ tinh quân sự và các giới hạn hoạt động của nó.

"Hệ thống Starshield thuộc sở hữu và được kiểm soát bởi Chính phủ Hoa Kỳ. Mọi giới hạn về tốc độ hoặc việc sử dụng đều do quân đội Hoa Kỳ và cuối cùng là Tổng thống quyết định", ông viết.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Mykhailo Fedorov, tối thứ Tư báo cáo rằng các dịch vụ đã được khôi phục một phần. Ông kêu gọi dỡ bỏ tất cả các hạn chế về tốc độ.

Sự gián đoạn này trùng hợp với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Giới chức Ukraine báo cáo rằng khoảng 600.000 người bị mất điện sau các cuộc tấn công vào Kiev, Kharkiv và các khu vực lân cận.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các cuộc tấn công nhằm vào 6 nhà máy điện, trong khi ông Zelenskyy cho biết 30 cơ sở năng lượng đã bị hư hại.

Theo chính quyền khu vực, 6 người đã thiệt mạng ở Lutsk, miền tây Ukraine. Tại Kiev, các quan chức báo cáo 2 người chết và 21 người bị thương tại một tòa nhà bị trúng bom trong vụ oanh tạc.

Ông Zelenskyy cảm thấy "bị phản bội"

Trong cuộc trò chuyện với ngôi sao truyền hình Piers Morgan nhân dịp có chuyến thăm London, ông Zelenskyy cũng bày tỏ sự thất vọng về cách tiếp cận của Washington đối với cuộc chiến.

"Thật đau lòng khi Tổng thống Trump chọn một phe, chứ không phải phe của chúng ta", ông nói.

Ông Zelenskyy có cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình nổi tiếng Piers Morgan trong chuyến thăm Vương quốc Anh. Ảnh chụp màn hình

Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy bị Trump phản bội hay không, ông Zelenskyy thẳng thắn trả lời: "Thực sự là có".

Quan hệ giữa Washington và Kiev đã xấu đi sau quyết định của Tổng thống Mỹ về việc nới lỏng các hạn chế và thậm chí đạt thỏa thuận mua hàng triệu thùng dầu diesel của Nga, đồng thời yêu cầu Ukraine ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.

Tờ Financial Times đưa tin, dẫn lời các quan chức châu Âu giấu tên, rằng Washington đã đe dọa sẽ hạn chế việc chia sẻ thông tin tình báo nếu Kiev tiếp tục các cuộc tấn công đó.

Các quan chức Ukraine cũng cho biết họ không nhận được bất kỳ cảnh báo sớm nào từ các đối tác phương Tây trước các cuộc tấn công tên lửa của Nga trong hai ngày liên tiếp vừa qua, dẫn đến phải chịu thiệt hại lớn.