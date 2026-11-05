SpaceX bắt tay Qualcomm xây mạng 5G toàn nước Mỹ

Biểu tượng Qualcomm tại Hội nghị di động thế giới ở Barcelona, Tây Ban Nha. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Đây được xem là bước đi quan trọng trong kế hoạch của công ty do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo nhằm cạnh tranh với các nhà mạng viễn thông lớn tại Mỹ.

Theo thông báo ngày 4/11 của Qualcomm, các thiết bị sẽ được triển khai tại hàng chục nghìn trạm phát sóng di động công suất lớn trên khắp nước Mỹ, bắt đầu từ năm 2027. Hai bên không tiết lộ giá trị tài chính của thỏa thuận, song Qualcomm khẳng định đây là hợp đồng 5G lớn nhất từ trước đến nay của tập đoàn này.

Thỏa thuận giúp Qualcomm, vốn nổi tiếng với các dòng chip xử lý được sử dụng rộng rãi trong điện thoại thông minh, mở rộng hoạt động sang lĩnh vực hạ tầng viễn thông. Trong lĩnh vực này, hãng sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Marvell, Broadcom và Intel trong việc cung cấp chip cho thiết bị tại các trạm phát sóng. Qualcomm hiện cũng tham gia cung cấp công nghệ cho các mạng 5G tại Nhật Bản và Việt Nam.

SpaceX đặt mục tiêu xây dựng một nhà mạng không dây quy mô toàn quốc tại Mỹ, cạnh tranh trực tiếp với ba nhà mạng hiện hữu là AT&T, Verizon và T-Mobile, thông qua việc kết hợp kết nối vệ tinh với hạ tầng mạng mặt đất.

Dù vẫn còn những câu hỏi về tính khả thi của kế hoạch do cần nguồn vốn đầu tư rất lớn để cạnh tranh với các nhà mạng hàng đầu, nhưng SpaceX đang từng bước triển khai các hoạt động chuẩn bị, trong đó có việc mua lại quyền sử dụng tần số và tìm kiếm thỏa thuận với các doanh nghiệp sở hữu, vận hành hệ thống tháp viễn thông nhằm mở rộng mạng mặt đất.

Qualcomm cho biết thiết bị của hãng sẽ tạo nền tảng linh hoạt cho mạng 5G đa băng tần, cho phép triển khai theo từng giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung phát triển mạng 5G mặt đất, trong khi kiến trúc hệ thống được thiết kế để có thể tích hợp các công nghệ kết nối và trí tuệ mạng trong tương lai.

Công nghệ vô tuyến của Qualcomm được kỳ vọng giúp cải thiện phạm vi phủ sóng, dung lượng mạng và hiệu suất sử dụng phổ tần – tức lượng dữ liệu có thể truyền tải trên một dải tần số nhất định. Trong khi đó, công nghệ tạo chùm tia tiên tiến (beamforming) cho phép định hướng tín hiệu không dây về phía người dùng, giúp SpaceX khai thác hiệu quả hơn nguồn phổ tần đã được cấp phép.