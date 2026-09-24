SpaceSpeakers và UPRIZE tổ chức concert cùng ngày, fan SOOBIN 'khó xử'
Cộng đồng người hâm mộ SpaceSpeakers bày tỏ sự phấn khích khi ê-kíp chính thức ấn định thời gian diễn ra đêm concert KOSMIK kỷ niệm 15 năm tại Hà Nội vào ngày 12/12/2026. Tuy nhiên, những khán giả theo dõi hành trình của SOOBIN đồng hành cùng chương trình Tân Binh Toàn Năng lại mang cảm xúc tiếc nuối, "khó xử" khi nhóm nhạc UPRIZE cũng tổ chức concert cùng ngày.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/spacespeakers-va-uprize-to-chuc-concert-cung-ngay-fan-soobin-kho-xu-post1879073.tpo