Tối 19/11, SS Label chính thức phát hành album ANTI GENRE - dự án trọng điểm kỷ niệm 15 năm thành lập và mở đường cho đêm KOSMIK Live Concert diễn ra tại Hà Nội.

Quy tụ hai thế hệ nghệ sĩ cùng góp giọng, ANTI GENRE mang thông điệp phá bỏ mọi ranh giới thể loại để tôn vinh sự cộng hưởng của những bản sắc âm nhạc độc bản.

ANTI GENRE mang tinh thần năng động, cởi mở và đầy tính ngẫu hứng. Xuyên suốt 10 ca khúc gồm: Era XV, Black Star, Here We Go, Love Ya, Ở Nhà Một Mình, Dream Of A Lonely Man, Không Xi Nhê, Bae G9, Đông Sang và Black Turquoise, người nghe được dẫn dắt qua một không gian âm nhạc biến hóa đa chiều. Album trải dài ở nhiều dòng nhạc từ Dubstep, Trap, Hip-Hop, Funk, Disco cho đến Pop, Rock, R&B và Instrumental.

Mười track là mười cuộc đối thoại âm thanh, nơi mỗi nghệ sĩ có không gian riêng để tỏa sáng nhưng vẫn hòa nhịp trong một tổng thể thống nhất.

Đứng sau những giai điệu "cháy tai" là Giám đốc sản xuất Touliver, cùng quy trình Mix & Master được thực hiện bởi đội ngũ "cỗ máy tạo hit" như SlimV, Kriss Ngô. Trong khi đó, phần hình ảnh do Touliver và Kiên Ứng đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo, mang đến trải nghiệm thị giác độc đáo. Thay vì sử dụng định dạng đồ họa 3D quen thuộc, từng ca khúc tạo dấu ấn riêng khi thực hiện những set quay riêng biệt, đúng với tinh thần của từng ca khúc.

Hai MV Không Xi Nhê, Black Star cùng chuỗi 8 MV visualizer được dàn dựng công phu sau khi ra mắt đã nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Trên trang fanpage của nhóm, ê-kíp chia sẻ: "Không giới hạn, không khuôn mẫu định sẵn, tinh thần ANTI GENRE của SpaceSpeakers được hiện thực hóa trọn vẹn qua cả âm nhạc và ngôn ngữ thị giác. Khởi nguồn từ chính ý tưởng của các Spaceboiz, chuỗi visualizer mở ra một vũ trụ đa chiều với những sắc thái đối lập. Đây là không gian để mỗi nghệ sĩ mang đến một mảng màu riêng biệt, cùng hội tụ tạo nên dấu ấn cá tính và hình ảnh độc bản trong vũ trụ KOSMIK".

Đáng chú ý, sự xuất hiện của SOOBIN trong ca khúc Here We Go trở thành chủ đề được KINGDOM thảo luận sôi nổi. Khán giả dành lời khen cho màn hòa giọng của SpaceSpeakers nói chung và SOOBIN nói riêng. Giọng ca Giá Như còn khiến fan "ôm tim" khi chọn trang phục áo da đen, đeo kính "cool ngầu": "Ảnh đứng yên, xoay hai vòng mà vẫn ngầu", "Bá khí tràn màn hình",...

Phong cách lên hình của SOOBIN gây ấn tượng với fan.

Bên cạnh đó, nối tiếp chuỗi hoạt động "giữ nhiệt" cho đêm concert diễn ra vào tối 12/12 sắp tới, SS Label mang đến loạt hoạt động kết nối cộng đồng người hâm mộ. Ê-kíp đã hoàn thành bức tường "sống ảo" tại số 1 Gia Thượng (Đê Ngọc Thụy - Long Biên), chờ các Spaceboiz & girlz (FC của SpaceSpeakers) ghé check-in.

Ê-kíp tiết lộ còn nhiều "sít-rịt" dành cho fan sẽ sớm được công bố.

Rhymastic - Binz diễn "tiểu phẩm" hướng dẫn khán giả cách đi xem concert.