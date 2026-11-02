Soyeon (T-ARA) báo tin mang thai con đầu lòng

Mới đây, Soyeon T-ARA công bố tin vui sau 4 năm đám cưới và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.

Cụ thể, Soyeon đăng tải trên trang cá nhân loạt hình ảnh mới kèm thông báo đang mang thai. Nữ ca sĩ viết: "Hôm nay kỷ niệm 4 năm ngày cưới của chúng tôi. Tôi có một tin tức vô cùng đáng biết ơn, quý giá và hạnh phúc muốn chia sẻ. Tôi thật sự rất hồi hộp. Chúng tôi sắp chào đón em bé. Thực ra, dạo này tôi đang sống những ngày bụng dần lớn hơn".

Soyeon báo tin mang thai con đầu lòng.

Thông báo của thành viên T-ARA nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Đây là lần đầu tiên Soyeon chính thức chia sẻ về việc chuẩn bị trở thành mẹ, sau 4 năm kết hôn với cầu thủ Cho Yu Min.

Nữ ca sĩ cũng có những chia sẻ xúc động khi nhắc đến hành trình vừa qua của hai vợ chồng. Theo Soyeon, sau khi kết hôn, cô và ông xã đã cùng trải qua nhiều cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Cho Yu Min từng nỗ lực trong hành trình hướng đến những mục tiêu lớn với bóng đá, song cũng phải đối diện với thử thách khi gặp chấn thương trong thời gian thi đấu.

Soyeon cho biết hai vợ chồng đang cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn thì bất ngờ nhận được món quà đặc biệt mà cả hai không hề lên kế hoạch trước. Nữ ca sĩ xem sự xuất hiện của em bé là một phép màu và là điều khiến cô cùng chồng càng thêm trân trọng những gì đang có.

"Ngay từ ngày biết đến sự tồn tại của con, cả tôi và chồng mới thực sự hiểu trọn vẹn ý nghĩa của hai chữ 'biết ơn'. Mỗi ngày, chúng tôi đều sống với lòng biết ơn và vui vẻ bên em bé trong bụng", Soyeon tâm sự.

Cùng với bài đăng, nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh siêu âm của con đầu lòng và tiết lộ tên gọi thân mật của em bé là Power. Cô cũng đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào của Cho Yu Min khi nam cầu thủ hôn lên bụng vợ, hay chăm chú xem video để tìm hiểu những việc cần chuẩn bị cho vai trò làm cha.

Đáng chú ý, Soyeon còn tiết lộ em bé là một bé trai. Nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục tận hưởng cuộc sống bình dị bên người chồng mà cô dành nhiều tình cảm, con trai sắp chào đời và những chú cún cưng của gia đình.

Soyeon chia sẻ loạt khoảnh khắc hạnh phúc khi mang thai.

Soyeon và cầu thủ Cho Yu Min kết hôn vào năm 2022. Sau khi ông xã chuyển sang thi đấu tại giải bóng đá Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào năm 2024, cặp đôi đã chuyển đến Dubai sinh sống.

Việc nữ ca sĩ công bố tin mang thai đúng dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới trở thành khoảnh khắc đặc biệt đối với người hâm mộ. Sau hành trình đồng hành cùng nhau qua nhiều dấu mốc, Soyeon và Cho Yu Min hiện chuẩn bị bước sang một chương mới khi chính thức chào đón thành viên thứ nhí trong gia đình.