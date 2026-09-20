Soyeon lên tiếng về tin đồn nhận 18 tỷ đồng tiền bản quyền mỗi tháng

Ngày 18/9, Soyeon xuất hiện trong chương trình âm nhạc The Seasons - Sung Si Kyung’s Ear’s Sweetheart của đài KBS 2TV, cùng các khách mời Jang Kiha, Jo Hyun Ah và Soran. Tại đây, nữ ca sĩ có dịp chia sẻ về hoạt động âm nhạc, quá trình sáng tác cũng như những câu chuyện phía sau sự nghiệp.

Trong chương trình, Soyeon mang đến sân khấu ca khúc Narr. 기안84 - sản phẩm đánh dấu màn trở lại solo của cô sau khoảng 5 năm 2 tháng. Bài hát tiếp tục cho thấy màu sắc âm nhạc cá tính và khả năng sáng tác của nữ nghệ sĩ.

Đáng chú ý, Soyeon lần đầu trực tiếp đề cập đến thông tin từng gây xôn xao rằng cô có thể nhận tới 1 tỷ won tiền bản quyền mỗi tháng, tương đương khoảng 18 tỷ đồng. Trước thông tin này, nữ ca sĩ cho biết có những nội dung đã được lan truyền không hoàn toàn đúng với thực tế.

Soyeon giải thích rằng câu chuyện xuất phát từ những nội dung dạng short-form mang tính giật gân. Việc thông tin được rút gọn và truyền tải theo cách gây chú ý khiến công chúng có thể hiểu khác so với những gì cô thực sự chia sẻ.

Nữ ca sĩ đồng thời nhấn mạnh rằng thành công của những ca khúc do cô sáng tác cho (G)I-DLE không chỉ đến từ cá nhân mình. Soyeon dành lời ghi nhận cho các thành viên trong nhóm, cho rằng chính sự đóng góp của họ đã giúp những sản phẩm âm nhạc do cô tạo ra nhận được sự yêu thích rộng rãi.

Khác với khi hoạt động cùng nhóm, Soyeon thừa nhận việc phát hành sản phẩm solo khiến cô cảm nhận rõ hơn áp lực khi phải tự mình chịu trách nhiệm cho toàn bộ quá trình. Nếu thành công của một ca khúc của (G)I-DLE là kết quả từ sự kết hợp của nhiều thành viên, thì khi đứng một mình trên sân khấu, cô phải tự gánh vác phần lớn kỳ vọng.

Bước sang năm tới, Soyeon sẽ tiến gần cột mốc 10 năm kể từ khi ra mắt, đồng thời chuẩn bị bước vào tuổi 30. Chia sẻ về giai đoạn mới của cuộc đời, nữ ca sĩ nói cô muốn "không trưởng thành về mặt âm nhạc nhưng muốn trưởng thành với tư cách một con người".

Câu nói phần nào cho thấy quan điểm rõ ràng của Soyeon đối với âm nhạc. Dù tuổi nghề ngày càng tăng, cô vẫn muốn giữ sự tự do, tinh thần thử nghiệm và cá tính riêng trong sáng tác thay vì để những khuôn mẫu về tuổi tác chi phối con đường nghệ thuật.

Khi được hỏi về hình mẫu mà cô hướng tới trong vai trò ca sĩ solo, Soyeon nhắc đến Seo In Young. Nữ ca sĩ cho biết cô đã yêu thích phong cách và âm nhạc của Seo In Young từ khi còn nhỏ. Vì vậy, Soyeon từng chủ động liên lạc và cuối cùng có cơ hội gặp gỡ thần tượng của mình, trở thành một "fan thành công" đúng nghĩa.

Mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ cũng được duy trì theo thời gian. Seo In Young từng thực hiện bản cover ca khúc Queencard của (G)I-DLE, tạo nên sự kết nối thú vị giữa hai thế hệ nghệ sĩ.

Khép lại chương trình, Soyeon tiếp tục gây ấn tượng khi kết hợp ca khúc STAR của cô với Cinderella của Seo In Young trong một sân khấu đặc biệt.

Từ câu chuyện về tiền bản quyền đến những chia sẻ về tuổi nghề, âm nhạc và hoạt động solo, Soyeon cho thấy cô đang bước vào một giai đoạn mới trong sự nghiệp với quan điểm ngày càng rõ ràng về con đường nghệ thuật của mình.