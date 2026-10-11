Soyeon (i-dle) trải lòng về những thực tế khắc nghiệt, áp lực sau ánh hào quang

Ngày 9/10, kênh YouTube Life 84 đăng tải video có sự tham gia của Soyeon (i-dle), ghi lại chuyến thăm của nghệ sĩ Kian84 đến phòng thu của nữ ca sĩ.

Trong cuộc trò chuyện, Soyeon đã có những chia sẻ chân thành về áp lực khi hoạt động trong ngành giải trí, cũng như những khó khăn phía sau quá trình chuẩn bị album solo đầu tay.

Kian84 nhắc đến ca khúc chủ đề I'm gonna TOESA trong album solo của Soyeon, bài hát đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng âm nhạc Top 100.

Soyeon gửi lời cảm ơn đến Kian84, người đảm nhận phần lời dẫn trong ca khúc, đồng thời cho rằng anh đóng góp đến 90% vào thành công của bài hát. Đáp lại, Kian84 hài hước đề nghị nữ ca sĩ chia cho mình 90% tiền bản quyền.

Ảnh: Allkpop

Nam nghệ sĩ cũng thừa nhận ban đầu anh chỉ kỳ vọng ca khúc đạt vị trí khoảng 80 hoặc 90 trên bảng xếp hạng rồi nhanh chóng biến mất sau vài ngày, bởi việc lọt vào Top 100 vốn đã là thử thách không nhỏ.

Trong cuộc trò chuyện, Kian84 còn đề nghị Soyeon sáng tác một ca khúc cho nhóm nhạc nữ USPEER. Nữ ca sĩ cho biết cô luôn sẵn lòng giúp đỡ nếu anh ngỏ lời, nhưng cần thêm thời gian để chuẩn bị một sản phẩm thực sự phù hợp.

Giải thích về điều này, Soyeon tiết lộ quá trình thực hiện album solo đã khiến cô và ê-kíp phải nỗ lực đến mức kiệt sức.

“Làm ca sĩ không phải là công việc dễ dàng. Ngay cả việc lọt vào bảng xếp hạng âm nhạc cũng vô cùng khó khăn. Khi chuẩn bị cho album solo lần này, tôi đã làm việc đến kiệt sức và tất cả nhân viên cũng vậy”, Soyeon chia sẻ.

Từ trái sang, các thành viên nhóm nhạc nữ K-pop i-dle Minnie, Miyeon, Soyeon, Yuqi và Shuhua. Ảnh: Yonhap

Theo nữ ca sĩ, trong môi trường mà nghệ sĩ phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể đạt được một chút thành công, cô không muốn tùy tiện đưa cho USPEER một bài hát có sẵn. Thay vào đó, Soyeon mong muốn sáng tác một ca khúc hoàn toàn mới, được đầu tư nghiêm túc và phù hợp với nhóm.

Đáng chú ý, khi Kian84 nhận xét rằng ngay cả những người làm việc chăm chỉ nhất cũng chưa chắc thành công, Soyeon đã đưa ra góc nhìn đầy thực tế.

“Ngay cả khi bạn nỗ lực chăm chỉ, có khi cũng có thể thất bại”, nữ ca sĩ nói.

Soyeon cũng tiết lộ cô đã dành tới 5 năm chuẩn bị cho album solo nhưng nhiều lần trì hoãn kế hoạch phát hành vì thiếu tự tin và lo ngại sản phẩm không đạt được thành công như mong đợi.

“Tôi luôn muốn phát hành album solo, nhưng không tự tin rằng nó sẽ thành công và cũng không biết phải làm thế nào. Vì vậy, tôi cứ suy nghĩ và trì hoãn. Chỉ đến bây giờ, tôi mới tìm được một bài hát mà bản thân cảm thấy có cơ hội thành công cao khi phát hành”, cô giải thích.

Chính những áp lực đó khiến Soyeon chưa thể xác định thời điểm ra mắt album solo tiếp theo, dù sản phẩm lần này đã đạt được thành tích đáng khích lệ.

Nữ ca sĩ nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc ngày càng cạnh tranh gay gắt khi số lượng ca sĩ và những tài năng mới liên tục gia tăng. Nhiều nghệ sĩ trẻ không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn có khả năng ca hát xuất sắc, khiến cuộc đua giành sự chú ý của công chúng trở nên khốc liệt hơn.

Những chia sẻ của Soyeon cho thấy phía sau ánh hào quang sân khấu và các thành tích trên bảng xếp hạng là áp lực không nhỏ mà nghệ sĩ phải đối mặt.

Ngay cả với một ca sĩ đã khẳng định được tên tuổi và khả năng sáng tác như Soyeon, việc tạo ra một sản phẩm thành công vẫn là thử thách đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và cả sự tự tin.