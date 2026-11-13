Sovico và MUFG hợp tác chiến lược, kết nối nguồn lực cho phát triển Việt Nam-Nhật Bản

Tập đoàn Sovico và Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG) đã trao Thỏa thuận hợp tác chiến lược trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao hai nước. (Ảnh: BẢO VY)

Thỏa thuận mở rộng hợp tác tài chính, kết nối đầu tư và nguồn lực quốc tế cho các lĩnh vực phát triển chiến lược, góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản bằng những cơ hội hợp tác thiết thực giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Thỏa thuận Sovico-MUFG được đánh giá sẽ tạo thêm cầu nối giữa nguồn lực Nhật Bản và cơ hội phát triển tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hạ tầng hiện đại. Được trao trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thỏa thuận thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp trong vun đắp quan hệ hữu nghị, tin cậy và thịnh vượng chung Việt Nam-Nhật Bản.

Theo thỏa thuận, Sovico và MUFG thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thị trường vốn, tài chính doanh nghiệp và tài trợ dự án; kết nối nhà đầu tư Nhật Bản với hệ sinh thái Sovico trong tài chính-ngân hàng, hàng không, hạ tầng, chuyển đổi số và bất động sản. Hai bên đồng thời tăng cường trao đổi chuyên môn, xúc tiến đầu tư về tài chính bền vững, phát triển hạ tầng và đổi mới tài chính.

Đại diện MUFG, ông Nozaki Takao, Tổng phụ trách Việt Nam-Tổng Giám đốc chi nhánh thành phố Hà Nội, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược lâu dài với Sovico, phát huy mạng lưới các nhà đầu tư, định chế tài chính và doanh nghiệp Nhật Bản để kết nối nguồn vốn, tri thức và kinh nghiệm. Qua đó, MUFG đồng hành cùng Sovico hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng bền vững và mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước”.

Sự kết hợp giữa năng lực đầu tư, triển khai dự án và am hiểu thị trường Việt Nam của Sovico với tiềm lực tài chính, kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu của MUFG tạo nền tảng huy động nguồn lực dài hạn, đưa các cơ hội hợp tác đến gần hơn với những dự án cụ thể.

Thỏa thuận Sovico-MUFG được đánh giá sẽ tạo thêm cầu nối giữa nguồn lực Nhật Bản và cơ hội phát triển tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hạ tầng hiện đại. (Ảnh: BẢO VY)

Ông Phạm Khắc Dũng, Phó Chủ tịch Tập đoàn Sovico, cho biết: “Chúng tôi tin rằng mỗi dự án hợp tác thành công sẽ bồi đắp thêm niềm tin và tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Đồng hành cùng MUFG, Sovico mong muốn kết nối nguồn lực tài chính với công nghệ, tri thức và khát vọng phát triển, cùng tạo dựng những công trình, dịch vụ có giá trị lâu dài cho người dân, doanh nghiệp và hai nền kinh tế”.

Với hệ sinh thái đa ngành, Sovico chủ động mở rộng hợp tác quốc tế nhằm đưa nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị vào các lĩnh vực có sức lan tỏa đối với nền kinh tế. MUFG, một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu Nhật Bản và thế giới, có thế mạnh về mạng lưới quốc tế, tài chính doanh nghiệp và kết nối đầu tư.