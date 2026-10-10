South China Morning Post: Cơm gà Hội An là đại diện tiêu biểu cho ẩm thực miền Trung Việt Nam

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Theo SCMP, cơm gà Hội An có nhiều nét gần gũi với cơm gà Hải Nam nhưng hương vị tươi ngon hơn nhờ sự kết hợp của rau thơm cùng vị chua cay và sốt ớt sánh mịn đặc trưng.

Trong bài viết, tác giả mô tả đĩa cơm gà Hội An với phần cơm vàng óng, thịt gà mềm xé nhỏ, rau thơm cùng vị chua cay đặc trưng và tương ớt đỏ sánh mịn. Cơm không chỉ là phần ăn kèm mà còn tạo nên lớp nền ấm nóng, hòa quyện với thịt gà và các loại rau củ, làm nổi bật sự đa dạng về hương vị và kết cấu của món ăn.

Bài viết cho rằng, cách chế biến cơm gà Hội An có nhiều điểm tương đồng với cơm gà Hải Nam phổ biến tại Singapore, Malaysia và Thái Lan. Gà thả vườn được luộc trong nước dùng có gừng và hành tím cho đến khi thịt chín mềm. Sau đó, gà được vớt ra, để nguội rồi xé nhỏ; phần nước luộc được giữ lại để nấu cơm.

Gạo được rang sơ với mỡ gà trước khi nấu bằng nước dùng, theo tỷ lệ phù hợp để hạt cơm thấm vị và dậy mùi thơm. Nghệ thường được thêm vào trong quá trình chế biến, tạo nên sắc vàng óng đặc trưng của cơm gà Hội An.

Phần rau ăn kèm cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đu đủ xanh, cà rốt bào sợi và hành tây thái lát được ngâm nhanh trong nước đá để giữ độ giòn, sau đó trộn với một lượng nước mắm vừa phải và rau răm. Vị thanh mát, hơi chua của rau củ giúp cân bằng độ béo của cơm và thịt gà.

Khi trình bày, cơm nóng được xới vào bát rồi úp ra đĩa. Thịt gà xé nhỏ, hành tây, rau răm, đu đủ và cà rốt giòn được xếp lên trên, tạo nên tổng thể hài hòa về màu sắc. Một bát canh nhỏ, thường có nội tạng gà và tiết gà cắt miếng, làm cho bữa ăn thêm thịnh soạn.

Điểm khác biệt đáng chú ý giữa cơm gà Hội An và cơm gà Hải Nam, theo bài viết, nằm ở cách nêm nếm và nước sốt ăn kèm. Nếu cơm gà Singapore hay Malaysia thường dùng tương ớt tươi có kết cấu lỏng hơn, nước sốt ớt của cơm gà Hội An lại sánh đặc, gần giống mứt.

Để làm loại sốt này, ớt được nấu cùng cà chua, tỏi, dầu ăn, mè và các gia vị cho đến khi hỗn hợp quyện đều, sánh mịn. Thay vì chỉ dùng để chấm riêng, nước sốt thường được trộn trực tiếp với thịt gà và cơm, giúp các thành phần thấm đều gia vị.

Bài viết nhận định, cơm gà Hội An là đại diện tiêu biểu cho ẩm thực miền Trung Việt Nam, mang dấu ấn của lịch sử giao lưu và những cộng đồng di cư. Qua cách chế biến cùng nghệ thuật phối hợp gia vị, món ăn dân dã này đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống người dân phố Hội, đồng thời là lựa chọn được nhiều du khách yêu thích khi đến Việt Nam.