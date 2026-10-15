Sốt xuất huyết tăng tại An Giang

Ông Chung Tấn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, thông tin tại buổi giao ban báo chí.

Số ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng cao

Ngày 15/10, tại buổi giao ban báo chí định kỳ tháng 10/2026, ông Chung Tấn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, thông tin tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, nhất là khi bước vào mùa mưa và thời điểm nguy cơ gia tăng dịch bệnh.

Đối với bệnh sốt xuất huyết Dengue, trong tuần 40 của năm 2026, toàn tỉnh An Giang ghi nhận 186 ca; trong đó có 8 ca nặng, 178 ca nhẹ và cảnh báo; đáng chú ý có 1 trường hợp tử vong.

Tổng số mắc lũy tích từ đầu năm là 7.384 ca; tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2025 (3.776 ca). Toàn tỉnh ghi nhận 2.012 ổ dịch, tập trung tại đặc khu Phú Quốc với 141 ổ, TP Châu Đốc 125 ổ và Cù Lao Giêng 93 ổ.

Còn với bệnh tay chân miệng, tuần 40 toàn tỉnh ghi nhận 350 ca mắc, không có trường hợp tử vong trong tuần. Lũy kế từ đầu năm, tỉnh có 6.017 ca mắc; tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (4.135 ca); với 1 trường hợp tử vong. Các địa bàn ghi nhận nhiều ca mắc trong tuần gồm Tịnh Biên (23 ca), Chợ Vàm (16 ca), Bình Thạnh Đông và Thới Sơn (mỗi nơi 15 ca).

Quang cảnh buổi giao ban báo chí định kỳ tháng 10/2026 tại An Giang.

Ngành Y tế nhận định tháng 10 và 11 là thời điểm nguy cơ dịch bệnh gia tăng. Thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển, trong khi tay chân miệng có thể lây lan nhanh tại trường học và cộng đồng.

Sự gia tăng đồng thời cả hai loại dịch bệnh với quy mô cao gấp đôi cùng kỳ năm trước đòi hỏi hệ thống y tế phải tập trung cao độ, không để dịch bùng phát lan rộng thành dịch lớn.

Tăng cường giám sát, chủ động phòng chống dịch

Trước tình hình trên, Sở Y tế tỉnh An Giang tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch; đồng thời giám sát việc thu dung, điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, nhất là Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang và các bệnh viện đa khoa.

Các đơn vị được yêu cầu rà soát phương án phân luồng, bố trí giường bệnh, chuẩn bị thuốc, vật tư y tế và trang thiết bị cấp cứu; thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, hạn chế lây nhiễm chéo và giảm nguy cơ chuyển nặng, tử vong.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) An Giang tăng cường giám sát dịch tễ, tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn giám sát phòng chống bệnh tay chân miệng, dại, sởi; trực tiếp xuống cơ sở giám sát, hỗ trợ kỹ thuật xử lý các ổ dịch nóng.

Trong khi đó, 26 Trung tâm Y tế khu vực cùng 106 Trạm Y tế xã, phường, đặc khu phối hợp chính quyền địa phương triển khai diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường, phun hóa chất tại các điểm nóng (Khánh Bình, Phú Quốc, Long Xuyên...).

Để chủ động ứng phó với nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong tháng 10 và 11, ngành Y tế phối hợp địa phương đẩy mạnh chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng bệnh tay chân miệng.

Các cơ sở khám, chữa bệnh cũng rà soát khu vực cách ly, sẵn sàng kích hoạt phương án kê thêm giường bệnh phòng quá tải khi lượng bệnh nhân tăng cao. Thuốc điều trị, dịch truyền, vật tư y tế, hóa chất diệt muỗi và dung dịch khử khuẩn được yêu cầu dự trù đầy đủ, bảo đảm phục vụ công tác phòng, chống dịch và điều trị bệnh nhân.

Theo báo cáo của Viện Pasteur TPHCM, tính đến tuần 40 năm 2026, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm tại khu vực phía Nam tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là sốt xuất huyết Dengue. Trong tuần 40, khu vực phía Nam ghi nhận 3.095 ca sốt xuất huyết. Lũy kế từ đầu năm, số ca mắc là 96.621, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2025. Số mắc tiếp tục tăng so với trung bình 4 tuần gần nhất; nhiều xã, phường ghi nhận số ca vượt đường cong chuẩn. Toàn khu vực ghi nhận 19 ca tử vong do sốt xuất huyết từ đầu năm, giảm so với cùng kỳ năm 2025 (27 ca). Đáng chú ý, người trên 15 tuổi chiếm 58% số ca tử vong (11/19 ca), cho thấy nguy cơ bệnh nặng và tử vong ở người trưởng thành vẫn cần được quan tâm.