Sốt xuất huyết tăng 9,3% so với cùng kỳ, cảnh giác các dấu hiệu trở nặng

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bà T.T.L., 72 tuổi, ở xã Ô Diên (Hà Nội), đang điều trị sốt xuất huyết sau khi tình trạng mệt mỏi không cải thiện dù đã được theo dõi tại nhà.

Theo bà L., trong gia đình có 3 bà cháu cùng mắc sốt xuất huyết. Ngoài bà, 1 cháu gái đang học đại học và 1 cháu trai học lớp 3 cũng mắc bệnh; bà và cháu gái phải nhập viện điều trị do mệt nhiều và xuất huyết.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Ảnh: ĐẶNG THANH

Trước đó, bà L. xuất hiện sốt, mệt mỏi và được chẩn đoán sốt xuất huyết tại cơ sở y tế địa phương. Sau 2 ngày theo dõi tại nhà, tình trạng không cải thiện nên bà đến khám và được nhập viện. Sau 1 ngày điều trị tại tuyến dưới, bà được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng khoa Virus - Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết, sốt xuất huyết hiện mới xuất hiện rải rác, chưa có xu hướng tập trung tại một số địa phương. Tuy nhiên, thời tiết bắt đầu vào mùa mưa tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, nguy cơ số ca mắc gia tăng.

Theo bác sĩ Bình, người dân cần chú ý các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, đau nhức người, đau đầu, đau hốc mắt. Một số trường hợp có thể xuất hiện chảy máu cam, chảy máu chân răng, xuất huyết dưới da; khi bệnh nặng có thể nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen.

Báo cáo mới nhất của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho thấy, trong 1 tháng qua, cả nước ghi nhận gần 16.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 1 ca tử vong. Lũy kế từ đầu năm đến nay, số mắc là 94.266 trường hợp, 14 ca tử vong.

So với cùng kỳ năm 2025, số mắc tăng 9,3%, trong khi số tử vong giảm từ 17 xuống 14 trường hợp.

Từ thực tế điều trị, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi mới mắc bệnh hoặc tự điều trị kéo dài tại nhà. Người có biểu hiện nghi ngờ sốt xuất huyết cần đến cơ sở y tế để được khám và hướng dẫn theo dõi.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng nhiều, nôn ói liên tục, lừ đừ, chảy máu bất thường, tay chân lạnh hoặc tình trạng mệt tăng lên, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay.

Bên cạnh việc theo dõi sức khỏe, ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động diệt lăng quăng, loại bỏ vật dụng có thể chứa nước, đậy kín dụng cụ chứa nước và vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở nhằm hạn chế nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh.