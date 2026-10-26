Sốt xuất huyết quật ngã nam thanh niên 23 tuổi, phải dùng ECMO giành giật sự sống

Bệnh nhân L.T.S. (23 tuổi, ở Tuyên Quang) không có bệnh nền, khởi phát sốt cao, đau tức bụng, xuất hiện tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn và mệt mỏi. Dù được đưa đến cơ sở y tế gần nhà, chẩn đoán sốt xuất huyết và truyền dịch, tình trạng người bệnh tiếp tục xấu đi, tụt huyết áp, suy hô hấp, phải đặt ống nội khí quản và thở máy trước khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Theo ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Dù thở máy với nồng độ oxy 100%, độ bão hòa oxy trong máu (SpO₂) chỉ khoảng 80%. Nhịp tim 120-140 lần/phút, huyết áp 80/40 mmHg dù đã dùng thuốc vận mạch. Bệnh nhân tím tái, đầu chi lạnh, giảm thông khí hai phổi.

Xét nghiệm xác định Dengue dương tính, kèm bất thường chức năng gan, thận và đông máu. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue, suy hô hấp tiến triển thành hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), đồng thời theo dõi nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

Trước tình trạng thiếu oxy máu không cải thiện, các bác sĩ quyết định sử dụng kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO) để hỗ trợ hô hấp.

Bệnh nhân đồng thời được lọc máu liên tục, dùng thuốc vận mạch và hồi sức nhằm hỗ trợ tuần hoàn, kiểm soát rối loạn chuyển hóa, cân bằng dịch và chức năng thận. Ảnh: Thanh Đặng

Sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng oxy hóa máu và huyết động dần cải thiện. Đến 15h ngày 26/10, sau 13 ngày điều trị, bệnh nhân đã được rút ECMO và ống nội khí quản, hiện tỉnh táo, tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện. Người bệnh dự kiến xuất viện ngày 27/10 nếu sức khỏe ổn định.

Theo bác sĩ Phúc, trường hợp này cho thấy sốt xuất huyết có thể diễn biến đặc biệt nghiêm trọng ngay cả ở người trẻ, khỏe mạnh, không có bệnh nền.

Giai đoạn nguy hiểm của sốt xuất huyết thường rơi vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 kể từ khi khởi phát, đặc biệt khi người bệnh bắt đầu giảm sốt hoặc vừa hết sốt. Đây là thời điểm có thể xảy ra thoát huyết tương, cô đặc máu, giảm tiểu cầu và sốc. Vì vậy, hết sốt không đồng nghĩa với khỏi bệnh.

Người mắc sốt xuất huyết cần đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng nhiều hoặc liên tục, nôn nhiều, mệt lả, vật vã, lừ đừ, chảy máu bất thường, tiểu ít hoặc khó thở.

Hiện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị 18 bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue. Ảnh: Thanh Đặng

Bác sĩ khuyến cáo người nghi mắc bệnh không tự ý truyền dịch tại nhà hoặc sử dụng aspirin, ibuprofen và các thuốc chống viêm không steroid khác do nguy cơ làm tăng chảy máu. Việc bù dịch, dùng thuốc hạ sốt và theo dõi xét nghiệm cần tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế.

Người dân cần chủ động phòng bệnh bằng cách loại bỏ nơi muỗi sinh sản, đậy kín dụng cụ chứa nước, diệt lăng quăng và tránh muỗi đốt. Có thể tìm hiểu vaccine phòng sốt xuất huyết theo độ tuổi, chỉ định và hướng dẫn chuyên môn hiện hành.