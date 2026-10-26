Sốt xuất huyết ở Hà Nội: Thêm 18 ổ dịch, 29 ổ còn hoạt động

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 16-23/10, toàn thành phố ghi nhận 429 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 94 phường, xã, giảm 80 trường hợp so với tuần trước (509 trường hợp).

Các địa bàn ghi nhận bệnh nhân gồm Hồng Vân, Dân Hòa, Phúc Thọ, Hà Đông, Ô Diên, Từ Liêm, Bình Minh và nhiều phường, xã khác.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến ngày 23/10, Hà Nội ghi nhận 5.289 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 121 phường, xã, chưa ghi nhận ca tử vong. Số mắc thấp hơn 4.527 trường hợp so với mức trung bình 5 năm giai đoạn 2021-2025 (9.816 trường hợp), đồng thời giảm so với cùng kỳ năm 2023 (27.021 trường hợp).

Sốt xuất huyết Hà Nội còn 29 ổ dịch đang hoạt động

Trong tuần, thành phố phát hiện 18 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại các địa bàn gồm Chuyên Mỹ, Ô Diên, Phù Đổng, Từ Liêm, Chương Dương, Định Công, Hà Đông, Liên Minh, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sơn Tây, Vĩnh Thanh, Xuân Đỉnh và Yên Hòa.

Sốt xuất huyết Hà Nội ghi nhận 18 ổ dịch mới, còn 29 ổ dịch đang hoạt động.

Tính từ đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 229 ổ dịch sốt xuất huyết, trong đó còn 29 ổ dịch đang hoạt động.

Trước diễn biến trên, CDC Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm ca mắc, điều tra và xử lý các khu vực có bệnh nhân, ổ dịch.

Trong tuần qua, hoạt động giám sát được triển khai tại 10 phường, xã gồm Bạch Mai, Hưng Đạo, Phượng Dực, Xuân Mai, Hồng Hà, Chương Dương, Tiến Thắng, Chương Mỹ, Thanh Liệt và Yên Bài.

CDC Hà Nội tiếp tục giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại 12 địa bàn gồm Chuyên Mỹ, Phù Đổng, Sơn Tây, Cửa Nam, Định Công, Từ Liêm, Liên Minh, Khương Đình, Hoàn Kiếm, Đan Phượng, Dân Hòa và Tây Hồ.

Các trạm y tế phường, xã được yêu cầu chủ động tham mưu chính quyền địa phương triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi căn cứ diễn biến dịch, kết quả giám sát nguy cơ trong giai đoạn cao điểm từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm.

Tay chân miệng giảm ca mắc, tiếp tục giám sát dịch bệnh

Bên cạnh sốt xuất huyết, trong tuần từ ngày 16-23/10, Hà Nội ghi nhận 153 trường hợp mắc tay chân miệng tại 68 phường, xã, giảm 77 trường hợp so với tuần trước (230 trường hợp).

Một số địa bàn ghi nhận bệnh nhân gồm Từ Liêm, Tây Mỗ, Phú Diễn, Cổ Đô, Yên Hòa, Định Công và Chương Mỹ.

Lũy kế từ đầu năm, thành phố ghi nhận 6.397 trường hợp mắc tay chân miệng tại 126 phường, xã, không có ca tử vong. Trong tuần không phát hiện ổ dịch mới. Tổng cộng 99 ổ dịch được ghi nhận từ đầu năm đều đã kết thúc hoạt động.

Đối với các bệnh truyền nhiễm khác, trong tuần Hà Nội ghi nhận 4 trường hợp mắc sởi tại 4 phường, xã; 1 trường hợp mắc uốn ván người lớn tại xã Quảng Bị và 1 trường hợp mắc COVID-19 tại phường Láng.

Tính từ đầu năm 2026, thành phố ghi nhận 412 ca sởi, không có ca tử vong; 16 ca uốn ván người lớn, trong đó có 1 trường hợp tử vong; và 1.675 ca COVID-19, không có ca tử vong.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, CDC Hà Nội tiếp tục tăng cường giám sát tại cơ sở y tế và cộng đồng, đặc biệt đối với bệnh tay chân miệng tại các trường mầm non, mẫu giáo.

Ngành y tế cũng phối hợp với các cơ sở giáo dục triển khai vệ sinh môi trường, khử khuẩn; tăng cường truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm mùa Thu - Đông.

CDC Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, tham gia vệ sinh môi trường và tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vắc xin phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế.