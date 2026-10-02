Sốt xuất huyết ở Đà Nẵng tăng 2,4 lần, ngành y tế đang giám sát chặt

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng, trong 9 tháng đầu năm 2026, kết quả xét nghiệm phân lập virus cho thấy 39/56 mẫu dương tính, chiếm 70%, thuộc tuýp virus D2. CDC Đà Nẵng nhận định đây là tuýp virus có nguy cơ cao diễn tiến nặng và gây ra các biến chứng tử vong.

Nhận định của ngành Y tế cho thấy, điều kiện thời tiết hiện nay đang thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Nguy cơ sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng và bùng phát trên diện rộng nếu không triển khai các biện pháp phòng, chống.

Nhân viên y tế đến nhà người dân truyền thông phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: CDC Đà Nẵng.

CDC Đà Nẵng đang phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và địa phương tăng cường giám sát, theo dõi tình hình bệnh tại cộng đồng. Ngành Y tế yêu cầu thường xuyên chia sẻ thông tin, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để ca bệnh, ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế, không để dịch bệnh lan rộng.

Việc giám sát, khai báo và cập nhật thông tin ca bệnh, ổ dịch trên Hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm trực tuyến được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2026/TT-BYT.

CDC Đà Nẵng tăng cường lực lượng giám sát muỗi, lăng quăng, bọ gậy tại cộng đồng, xác định các điểm nguy cơ để triển khai biện pháp can thiệp phù hợp. Các đoàn công tác đã đi kiểm tra, giám sát tình hình sốt xuất huyết tại xã, phường có số mắc tăng cao.

Tại các địa bàn có số ca mắc hoặc ổ dịch gia tăng, ngành Y tế thành lập các đội phản ứng nhanh và giám sát tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết.

Công tác truyền thông cũng được triển khai trên nhiều kênh, mạng xã hội, tin nhắn điện thoại và Tổng đài 1022. CDC Đà Nẵng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giám sát bệnh cho nhân viên y tế Trạm Y tế xã, phường và Trung tâm Y tế khu vực. Đồng thời hướng dẫn, kiện toàn các đội xung kích diệt lăng quăng, bọ gậy để sẵn sàng hỗ trợ địa phương điều tra, xử lý ổ dịch. Ngành Y tế chuẩn bị đủ vật tư, hóa chất, phương tiện theo quy định để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống khi có dịch xảy ra.

Tại các khu dân cư, y tế cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi, xử lý các ổ dịch nhỏ. Các cơ sở khám, chữa bệnh được đôn đốc vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy trong và xung quanh khuôn viên định kỳ một tuần/lần.

CDC Đà Nẵng đề nghị người dân dành 10-15 phút mỗi ngày kiểm tra nơi ở, nơi làm việc; lật úp các dụng cụ chứa nước phế thải, đậy kín khay, lu chứa nước và diệt lăng quăng, bọ gậy, muỗi.

Người dân cần phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng y tế khi triển khai các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy hoặc phun hóa chất diệt muỗi xử lý ổ dịch.

Theo khuyến cáo của CDC Đà Nẵng, người dân từ 4 tuổi trở lên có thể chủ động đến các cơ sở tiêm chủng để được tư vấn và tiêm vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết. Khi có biểu hiện sốt cao đột ngột hoặc nghi ngờ mắc sốt xuất huyết, người dân cần đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.

CDC Đà Nẵng cũng khuyến cáo người dân cập nhật tình hình dịch bệnh và các hướng dẫn phòng bệnh qua các kênh thông tin chính thức của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng.