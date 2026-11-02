Sốt xuất huyết Hà Nội: 550 ca mắc, thêm 12 ổ dịch mới

Sốt xuất huyết Hà Nội ghi nhận 550 ca trong một tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 23/10 đến ngày 30/10, toàn thành phố ghi nhận 550 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 97 phường, xã. Một số địa bàn có ca mắc gồm Phúc Thọ, Dân Hòa, Hòa Xá, Hồng Vân, Ô Diên, Bình Minh...

Trong tuần, thành phố ghi nhận thêm 12 ổ dịch sốt xuất huyết tại các phường, xã: Chương Dương, Dân Hòa, Chuyên Mỹ, Đông Anh, Gia Lâm, Phú Diễn, Phú Xuyên, Thư Lâm, Việt Hưng và Xuân Đỉnh.

Cộng dồn từ đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận 5.839 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 121 phường, xã, không có ca tử vong. Số mắc thấp hơn 4.963 trường hợp so với mức trung bình 5 năm 2021-2025 (10.802 ca) và giảm so với cùng kỳ năm 2023 (29.362 ca).

Tính từ đầu năm, thành phố ghi nhận 241 ổ dịch sốt xuất huyết, hiện còn 28 ổ dịch đang hoạt động.

Tay chân miệng ghi nhận 175 ca mắc trong tuần

Bên cạnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng tiếp tục ghi nhận số ca mắc đáng chú ý. Trong tuần, toàn thành phố có 175 trường hợp mắc tại 79 phường, xã; một số địa bàn ghi nhận ca bệnh gồm Định Công, Tây Hồ, Cổ Đô, Tây Mỗ, Thanh Liệt, Hà Đông...

Sốt xuất huyết Hà Nội ghi nhận 550 ca mắc và 12 ổ dịch mới trong tuần cuối tháng 10/2026.

Cộng dồn năm 2026, Hà Nội ghi nhận 6.572 trường hợp mắc tay chân miệng tại 126 phường, xã, không có ca tử vong. Trong tuần, thành phố ghi nhận 3 ổ dịch tại Cổ Đô, Phú Nghĩa và Quảng Oai. Tính từ đầu năm, có 102 ổ dịch được ghi nhận, hiện còn 3 ổ dịch đang hoạt động.

Đối với các bệnh truyền nhiễm khác, trong tuần Hà Nội ghi nhận 2 trường hợp mắc sởi tại Thượng Phúc, Yên Nghĩa và 2 trường hợp mắc ho gà tại Ba Đình, Mỹ Đức.

Cộng dồn từ đầu năm 2026, thành phố ghi nhận 414 trường hợp mắc sởi tại 113 phường, xã và 115 trường hợp mắc ho gà tại 61 phường, xã. Cả hai bệnh đều chưa ghi nhận ca tử vong.

Hà Nội tăng giám sát, xử lý các ổ dịch

Trước tình hình dịch bệnh, CDC Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ, nhằm phát hiện sớm ca bệnh, tổ chức khoanh vùng, điều tra và xử lý triệt để khu vực có ca mắc, ổ dịch.

Trong tuần qua, công tác giám sát khu vực có ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết được triển khai tại 9 phường, xã gồm: Vĩnh Hưng, Phương Liệt, Ứng Hòa, Chuyên Mỹ, Sơn Tây, Cửa Nam, Khương Đình, Liên Minh và Hoàn Kiếm.

Trong tuần tới, CDC Hà Nội tiếp tục giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại 11 phường, xã: Phúc Thọ, Thư Lâm, Xuân Mai, Hòa Phú, Chương Dương, Giảng Võ, Bình Minh, Định Công, Đại Mỗ, Kim Liên và Hòa Xá. Đồng thời, đơn vị tăng cường giám sát phòng, chống tay chân miệng tại các khu vực có ca bệnh và ổ dịch.

CDC Hà Nội yêu cầu các trạm y tế phường, xã tăng cường giám sát, phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế và cộng đồng; chú trọng phát hiện bệnh tay chân miệng tại các trường mầm non, mẫu giáo. Các đơn vị phối hợp, hướng dẫn cơ sở giáo dục mầm non vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng bệnh.

Bên cạnh đó, ngành y tế phối hợp với ngành thú y theo dõi tình hình dịch bệnh trên động vật, triển khai các hoạt động liên ngành phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Người dân được khuyến cáo chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, COVID-19, não mô cầu và các bệnh truyền nhiễm mùa thu - đông; đồng thời tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vắc xin phòng bệnh.