Sốt xuất huyết gia tăng, Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động phòng, chống

Kiểm tra các khu vực nguy cơ có lăng quăng sinh muỗi gây dịch sốt xuất huyết.

Không chủ quan trong phòng, chống dịch

Trở về nhà sau hơn 10 ngày nằm viện điều trị sốt xuất huyết, anh Trần Hữu Nghĩa (xã Phú Nghĩa, Hà Nội) vẫn còn rất mệt mỏi. Chị An, vợ anh kể lại: Ban đầu, anh sốt cao đột ngột, thường trên 39°C, dai dẳng, đau đầu, đau cơ, đau khớp và nhức hốc mắt. Sau khi tự mua thuốc hạ sốt thì nhiệt độ cơ thể giảm, người nhà yên tâm và cho rằng anh đang khỏi bệnh. Tuy nhiên, chỉ sau 1 ngày, anh trở nên mệt mỏi hơn, xuất hiện các vết thâm dưới da và chảy máu chân răng. Gia đình vội vàng đưa anh đi bệnh viện cấp cứu và được các bác sĩ cho biết anh đã rơi vào tình trạng nguy hiểm, tiểu cầu giảm mạnh.

Trường hợp của anh Phạm Hữu Kiên (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) cho thấy suy nghĩ chủ quan của nhiều gia đình. Vốn cho rằng ở chung cư thì không có nhiều muỗi và khả năng bị sốt xuất huyết cũng ít nên khi anh bị sốt cao, người nhà chỉ nghĩ anh bị cảm cúm và đau họng do nằm điều hòa nhiều. Chỉ đến khi anh đi ngoài ra máu và cơ thể mệt mỏi tột độ thì gia đình mới tá hỏa đưa anh đi bệnh viện.

Theo bác sĩ Nguyễn Duy Bích (Bệnh viện E), trên thực tế, ở chung cư trên các tầng cao thì mật độ muỗi có thể thấp hơn so với những nơi khác. Tuy nhiên, muỗi có thể trú ngụ trong thang máy và theo đường này để lên những tầng rất cao, đặc biệt nếu trên đó có những ổ chứa nước, các chậu hoa, cây cảnh, là điều kiện thuận lợi cho muỗi đẻ trứng, sinh sôi và phát triển mạnh.

Hơn nữa, khả năng bùng phát sốt xuất huyết còn tùy thuộc vào môi trường sống xung quanh. Vì thế, những người sống thường xuyên ở tầng cao cần triển khai các biện pháp để diệt lăng quăng, bọ gậy cũng như phòng ngừa muỗi đốt cho bản thân, gia đình và những hộ xung quanh.

Đối với diễn tiến của bệnh, khi hạ sốt, hết sốt, người bệnh thường nghĩ cơ thể đang hồi phục và đã qua nguy hiểm. Nhưng với sốt xuất huyết, cơn sốt vừa hạ có thể lại là thời điểm bệnh bước vào giai đoạn nguy hiểm. Chính cảm giác "đã đỡ" khiến không ít người chủ quan, lơ là theo dõi, bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo.

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thái Minh, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Hà Nội) cho biết, nguy hiểm nhất của sốt xuất huyết Dengue là xuất huyết và thoát huyết tương. Vào ngày thứ tư, có những bệnh nhân biểu hiện thoát huyết tương rất đa dạng có thể tràn dịch màng phổi, màng bụng, tràn dịch đa màng gây giảm thể tích trong lòng mạch dẫn đến rối loạn đông máu, làm tình trạng bệnh nhân nặng lên nếu không điều trị kịp thời.

Do đó, người dân tuyệt đối không chủ quan chỉ vì đã hết sốt. Trong những ngày này, cần theo dõi sát các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều hoặc đau vùng gan, nôn ói liên tục, lừ đừ hoặc bứt rứt, chảy máu chân răng, chảy máu mũi, nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen. Ngoài ra, người bệnh có thể cảm thấy tay chân lạnh, da ẩm, tiểu ít hoặc mệt nhiều hơn dù đã hết sốt. Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào kể trên, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay để được đánh giá và điều trị kịp thời.

Chủ động phòng, chống thường xuyên

Kiểm tra công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại phường Chương Mỹ (Hà Nội) vào những ngày cuối tháng 9/2026, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương đã đề nghị phường xác định công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung và sốt xuất huyết nói riêng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không chỉ tập trung triển khai khi xuất hiện ca bệnh.

Các vũng nước đọng là môi trường thuận lợi cho muỗi và bọ gậy phát triển, làm tăng nguy cơ xuất hiện và lan rộng các ổ dịch sốt xuất huyết.

Phường cần rà soát, hoàn thiện kế hoạch chủ động phòng, chống bệnh truyền nhiễm, kiện toàn, phân công rõ nhiệm vụ các đội, lực lượng tham gia phòng, chống dịch, tránh chồng chéo nhiệm vụ. Đối với các ổ dịch phát sinh, phường xử lý ngay, đúng kỹ thuật, kết hợp vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy với phun hóa chất. Trạm Y tế phường cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, bảo đảm việc xử lý ổ dịch đúng quy trình, phát huy hiệu quả phòng, chống dịch...

Từ đầu năm đến cuối tháng 9/2026, phường Chương Mỹ ghi nhận 75 trường hợp mắc sốt xuất huyết; có 8 ổ dịch sốt xuất huyết, hiện còn 3 ổ dịch đang hoạt động tại. Các ổ dịch đã được xử lý theo đúng quy định. Chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết, tập trung vào công tác chỉ đạo, giám sát ca bệnh, truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh và nền tảng số của phường; tăng cường vệ sinh môi trường, phun hóa chất và xử lý ổ dịch.

Còn tại phường Hà Đông - một trong những "điểm nóng" về sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố, từ đầu năm đến hết ngày 12/9, ghi nhận 208 ca mắc sốt xuất huyết. Riêng tuần 37 (từ ngày 7/9 đến 13/9/2026), phường ghi nhận 43 ca, tăng 36 ca so với cùng kỳ năm 2025. Trực tiếp kiểm tra tại địa bàn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội Đào Hữu Thân đề nghị phường tiếp tục rà soát, củng cố công tác chuyên môn tại các điểm trạm; tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, cộng đồng và các tổ dân phố để tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch bệnh...

Theo số liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, từ ngày 18- 25/9, toàn thành phố ghi nhận 390 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 86 phường, xã. Cộng dồn năm 2026, thành phố đã có 3.596 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 118 phường, xã; 18 ổ dịch sốt xuất huyết mới, hiện còn 28 ổ dịch đang hoạt động.