Sốt xuất huyết gây ra gánh nặng bệnh tật cho Việt Nam suốt hơn 4 thập kỷ

Trong hai ngày 5-6/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Sốt xuất huyết Dengue 2026 (Dengue Summit 2026). Hội nghị do Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội (Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ), Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe cộng đồng và Phòng chống chấn thương (CCHIP), Công ty TNHH Dược phẩm Takeda Việt Nam và các đơn vị liên quan khác, tổ chức.

Đây là năm thứ hai liên tiếp hội nghị được tổ chức, quy tụ hơn 700 đại biểu, bao gồm các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế, gồm đại diện Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Sự kiện là diễn đàn chia sẻ dữ liệu, bằng chứng khoa học và kinh nghiệm quốc tế mới nhất trong điều trị và dự phòng sốt xuất huyết Dengue (SXHD), góp phần thúc đẩy ứng dụng tri thức khoa học vào thực tiễn tại Việt Nam.

TS. Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) chia sẻ tại phiên khai mạc hội nghị.

SXHD là một trong những bệnh truyền nhiễm do muỗi vằn lây truyền gia tăng nhanh nhất thế giới, với khoảng 100–400 triệu ca nhiễm mỗi năm.

Kể từ năm 1980 đến nay, cả nước ghi nhận hàng trăm nghìn ca mắc mỗi năm, và năm nào cũng có ca tử vong. Tỷ lệ mắc SXHD/100.000 dân cao hơn rất nhiều so với các bệnh truyền nhiễm khác - đứng hàng đầu về tỷ lệ mắc và thứ hai về tỷ lệ tử vong trong nhóm bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam. Như vậy, SXHD đã gây gánh nặng liên tục cho Việt Nam suốt hơn 4 thập kỷ qua.

Năm 2025, Việt Nam ghi nhận 184.903 ca – cao nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương, vượt Philippines, Indonesia và Bangladesh. Trong 10 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 170.684 trường hợp mắc SXHD và 21 ca tử vong. Bệnh lưu hành quanh năm tại tất cả các tỉnh thành, lan rộng ra cả các tỉnh miền núi phía Bắc như Tuyên Quang, Sơn La - những địa bàn trước đây ít ghi nhận ca bệnh.

Cả bốn tuýp huyết thanh vi rút Dengue (DENV-1, 2, 3, 4) đều lưu hành tại Việt Nam, với tuýp ưu thế thay đổi theo thời gian và khu vực. Sự luân chuyển các tuýp huyết thanh vi rút, kết hợp biến đổi khí hậu, đô thị hóa nhanh và muỗi kháng hóa chất, khiến SXHD ngày càng khó dự báo.

Trước thực tế này, TS. Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) chia sẻ: “Đến nay, chúng tôi vẫn đau đáu một điều là tại sao năm nào chúng ta cũng phải báo cáo và gọi tên bệnh lưu hành đối với hai bệnh là bệnh tay chân miệng và bệnh sốt xuất huyết. Điều đó có nghĩa là chúng ta phòng chống hiệu quả nhưng chưa đạt được ngưỡng cuối cùng.

TS. Shane Fairlie, cán bộ Kỹ thuật Truyền thông về Y tế, WHO Việt Nam trình bày những giải pháp và khuyến cáo của WHO nhằm ngăn chặn sốt xuất huyết.

Theo Cục trưởng Hoàng Minh Đức, chúng ta có rất nhiều lực lượng, có các biện pháp kỹ thuật, các chuyên gia quốc tế và trong nước, đều là chuyên gia hàng đầu về sốt xuất huyết. Vậy làm sao để kiểm soát được sốt xuất huyết? Năm 1998, số lượng người mắc và người chết tử vong do sốt xuất huyết cao nhất tính đến thời điểm đó, nhưng như năm nay, trong 10 tháng đầu năm 2026 đã có hơn 170.000 ca sốt xuất huyết và 21 ca tử vong, là con số cảnh báo.

“Tại hội nghị này, chúng tôi muốn được lắng nghe những kiến thức, những kết quả sau khi sử dụng vaccine, về điều trị, về các biện pháp để phòng chống sốt xuất huyết dựa trên các bằng chứng khoa học. Đồng thời, việc tham khảo, vận dụng kinh nghiệm quốc tế phù hợp với thực tiễn Việt Nam, kết hợp kiểm soát muỗi truyền bệnh và nâng cao nhận thức cộng đồng, là cần thiết để nâng cao hiệu quả dự phòng và giảm gánh nặng do SXHD", Cục trưởng Cục Phòng bệnh bày tỏ.

Tại phiên toàn thể, các chuyên gia trình bày bằng chứng cho thấy tiêm chủng đã được triển khai và tạo bước tiến cụ thể tại nhiều quốc gia.

TS.BS. Rosana Richtmann - Giám đốc Ủy ban Kiểm soát Nhiễm khuẩn (ICC), Bệnh viện Phụ sản Santa Joana, nguyên Chủ tịch Hội Truyền nhiễm São Paulo, Brazil, chia sẻ về chiến lược triển khai vaccine trong phòng chống sốt xuất huyết.

Theo chia sẻ của TS.BS. Rosana Richtmann - Giám đốc Ủy ban Kiểm soát Nhiễm khuẩn (ICC), Bệnh viện Phụ sản Santa Joana, nguyên Chủ tịch Hội Truyền nhiễm São Paulo, Brazil, quốc gia này đã triển khai vaccine phòng SXHD trong chương trình tiêm chủng công từ năm 2024, bắt đầu tại 521 địa phương và mở rộng ra toàn bộ 2.752 địa phương, với 24 triệu liều đã được phân phối. Số liệu thực tế tại São Paulo giai đoạn 2024–2025 ghi nhận việc tiêm đủ hai mũi giúp giảm 73,1% nguy cơ mắc SXHD có triệu chứng và giảm 87,9% nguy cơ nhập viện. Hiệu quả bảo vệ vẫn được duy trì ngay cả khi tuýp DENV-3 tái xuất hiện.

Tại Indonesia, vaccine cũng đang được triển khai kết hợp ứng dụng công nghệ y tế trong dự phòng chủ động tại các khu vực nguy cơ cao.

Thầy thuốc nhân dân, GS.TS Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương trình bày dự thảo Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị SXHD 2026 của Việt Nam.

Đáng chú ý, dự thảo Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị SXHD 2026 của Việt Nam được Thầy thuốc nhân dân, GS.TS Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, trình bày tại hội nghị đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc phòng, ngừa bệnh SXHD, đặc biệt khi hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Trong đó, GS Nguyễn Văn Kính khuyến nghị kết hợp đồng thời các biện pháp, gồm tiêm chủng vaccine SXHD theo quy định hiện hành cùng với công tác giám sát, phòng bệnh theo quy định của Bộ Y tế và kiểm soát côn trùng trung gian truyền bệnh (tránh muỗi đốt, diệt bọ gậy, lăng quăng).

Việc kết hợp cùng lúc các biện pháp phòng bệnh chủ động được xem là tín hiệu chính sách phù hợp với khuyến nghị của WHO về chiến lược tích hợp kiểm soát SXHD.

Người dân cần chủ động vệ sinh nơi ở, không để vật dụng chứa nước trở thành nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh.

Ông Benjamin Ping, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Takeda Việt Nam, chia sẻ: "Mặc dù mức độ nhận biết về SHXD tại Việt Nam tương đối cao, nghiên cứu cho thấy phần lớn người dân vẫn chưa hiểu đầy đủ về nguy cơ, mức độ nghiêm trọng của bệnh đối với bản thân và gia đình, cũng như sự cấp thiết của việc chủ động phòng ngừa. Vì vậy, cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa chủ động để giảm gánh nặng SXHD tại Việt Nam. Takeda đang phối hợp với các đối tác quốc tế và cơ quan y tế nhằm hỗ trợ các giải pháp phòng ngừa dựa trên bằng chứng khoa học, hướng đến bảo vệ sức khỏe cộng đồng, trong đó tiêm chủng là một phần của chiến lược phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh tổng thể”.

Trước thực tế SXHD xảy ra quanh năm, các chuyên gia kêu gọi việc phòng ngừa SXHD là tối quan trọng khi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, do đó phải triển khai đồng bộ các biện pháp dự phòng chủ động ở mọi cấp - từ tăng cường giám sát dịch tễ, nâng cao năng lực điều trị, đến truyền thông thay đổi hành vi và khuyến khích tiêm chủng phù hợp.

Vaccine phòng SXHD đang lưu hành tại Việt Nam hiện là vaccine đầu tiên và duy nhất được Bộ Y tế phê duyệt. Vaccine cũng được WHO khuyến nghị sử dụng tại các quốc gia có gánh nặng SXHD cao và đã đạt Tiền thẩm định của WHO về chất lượng, an toàn và hiệu quả. Đến nay, vaccine đã được phê duyệt tại 43 quốc gia, với hơn 32 triệu liều được phân phối trên toàn cầu, đồng thời được triển khai trong chương trình tiêm chủng công tại Brazil, Argentina, Colombia, Indonesia, Honduras, Paraguay, Peru và Thái Lan.