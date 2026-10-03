Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát diện rộng

Trạm Y tế xã Thanh Sơn phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức phun thuốc diệt muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn. Ảnh: TYT

Trong tuần vừa qua (từ ngày 24 đến 30-9), toàn thành phố ghi nhận 730 ca sốt xuất huyết, trong đó có 315 trẻ dưới 15 tuổi, chiếm 43%. Đáng lưu ý, có 1 trường hợp tử vong tại xã Bàu Hàm. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận gần 16 ngàn ca mắc và 7 ca tử vong. Mặc dù số ca mắc giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái, song số ca tử vong lại tăng 2 trường hợp.

Trong tuần, ngành y tế đã phát hiện và xử lý 253 ổ dịch. Một số xã, phường có số ca mắc cao như: Bình Phước, Nhơn Trạch, Minh Hưng, Long Bình, Nghĩa Trung, Định Quán.

Bác sĩ chuyên khoa I Cao Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai cho biết: Ngành y tế nhận định nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng do thời tiết đang trong cao điểm mùa mưa, nắng mưa đan xen, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn phát triển. Đặc biệt, trên địa bàn thành phố ghi nhận có cả 4 tuýp virus Dengue (D1, D2, D3, D4) đang lưu hành, làm gia tăng nguy cơ tái nhiễm, nhiễm chéo và xuất hiện ca bệnh nặng, nhất là ở người có bệnh nền như béo phì, ung thư, người mắc bệnh mạn tính.

Trước tình hình trên, ngành y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ ca bệnh và ổ dịch tại 95 xã, phường; tổ chức phun hóa chất diệt muỗi diện rộng tại các địa bàn có số ca tăng cao, đồng thời hỗ trợ nhân lực, máy móc và hóa chất để xử lý các điểm nóng.

Ngành y tế đề nghị các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch diệt lăng quăng, phun hóa chất diện rộng, tăng cường giám sát và xử lý ổ dịch ngay từ cộng đồng. Người dân cần thường xuyên loại bỏ vật dụng chứa nước đọng, diệt lăng quăng, giữ vệ sinh môi trường và chủ động phòng tránh muỗi đốt. Đây là giải pháp quan trọng để hạn chế nguồn sinh sản của muỗi truyền bệnh và ngăn dịch lan rộng.