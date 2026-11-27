Không chủ quan khi đã từng mắc bệnh

Chiều 27/11, Tạp chí Một Thế Giới tổ chức tọa đàm “Chủ động phòng sốt xuất huyết mùa cao điểm: Vai trò của tiêm chủng”, với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực dịch tễ, điều trị và tiêm chủng. Tại tọa đàm, ThS.BS Lương Chấn Quang, Trưởng khoa Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật, Viện Pasteur TPHCM cho biết tình hình sốt xuất huyết năm nay vẫn ở mức cao, nối tiếp năm trước.

Tọa đàm “Chủ động phòng sốt xuất huyết mùa cao điểm: Vai trò của tiêm chủng”

Đây là diễn biến đáng chú ý bởi thông thường, sau một năm dịch tăng mạnh, số ca mắc có xu hướng giảm do một bộ phận người dân đã hình thành miễn dịch với tuýp virus từng nhiễm. Theo BS Quang, diễn biến dịch bệnh phụ thuộc vào 3 yếu tố chính gồm quần thể người có khả năng mắc bệnh, virus Dengue và muỗi truyền bệnh.

Virus Dengue có 4 tuýp khác nhau, người từng nhiễm một tuýp vẫn có nguy cơ mắc bệnh do các tuýp còn lại. Đáng chú ý, bản đồ dịch tễ sốt xuất huyết đang có sự dịch chuyển. Những địa bàn từng tương đối ổn định trong các năm trước nay có thể ghi nhận nhiều ca mắc. Điều này cho thấy nguy cơ bùng phát dịch không chỉ tập trung tại các điểm nóng trước đây.

ThS.BS Lương Chấn Quang, Trưởng khoa Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật, Viện Pasteur TPHCM

Bên cạnh đó, những biến động về thời tiết cũng tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Theo BS Quang, không phải cứ mưa nhiều là nguy cơ sốt xuất huyết càng tăng. Những cơn mưa bất chợt, ngắt quãng cũng có thể khiến nước đọng trong các vật dụng phế thải, tạo môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản. Chỉ khoảng 5 - 7 ngày sau mưa, số lượng muỗi trưởng thành có thể gia tăng.

Liên quan đến nguy cơ tái nhiễm, BSCKII Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cảnh báo người mắc sốt xuất huyết lần thứ hai có nguy cơ diễn biến nặng hơn lần đầu. Do virus Dengue có 4 tuýp, về lý thuyết, một người có thể mắc sốt xuất huyết đến 4 lần. Thực tế trong quá trình điều trị, các bác sĩ đã ghi nhận những trường hợp trẻ em mắc bệnh đến 3 lần.

BSCKII Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

BS Nguyễn Minh Tiến giải thích, sau lần nhiễm đầu tiên, cơ thể hình thành các kháng thể chống lại virus. Tuy nhiên, khi nhiễm một tuýp virus khác, một số kháng thể không những không đủ khả năng bảo vệ mà còn có thể tạo điều kiện cho virus xâm nhập vào tế bào miễn dịch, làm gia tăng phản ứng miễn dịch của cơ thể.

Tình trạng này có thể dẫn đến thoát huyết tương, cô đặc máu, sốc, rối loạn đông máu, xuất huyết nặng và tổn thương các cơ quan. Do đó, người dân tuyệt đối không nên chủ quan, cho rằng đã từng mắc sốt xuất huyết thì sẽ không mắc lại hoặc những lần mắc sau sẽ nhẹ hơn.

Thiết lập hai hàng rào bảo vệ trước dịch bệnh

Theo BS Nguyễn Minh Tiến, sự xuất hiện của vắc-xin phòng sốt xuất huyết đã bổ sung thêm một công cụ quan trọng trong chiến lược phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, tiêm chủng không thể thay thế các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng truyền thống.

Để chủ động phòng bệnh, người dân cần thiết lập đồng thời hai hàng rào bảo vệ. Hàng rào thứ nhất là kiểm soát muỗi và lăng quăng thông qua vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng đọng nước, ngủ mùng, mặc quần áo dài tay và sử dụng các biện pháp phòng muỗi đốt. Hàng rào thứ hai là tăng cường khả năng bảo vệ của cơ thể thông qua tiêm chủng, giúp hệ miễn dịch chủ động nhận diện và đáp ứng khi virus xâm nhập.

Các chuyên gia lưu ý, vắc-xin không mang lại hiệu quả bảo vệ tuyệt đối. Người đã tiêm vẫn có khả năng mắc bệnh, do đó cần tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống muỗi đốt.

ThS.BS Đỗ Cao Vân Anh, chuyên gia Ban Cố vấn cấp cao Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu

ThS.BS Đỗ Cao Vân Anh, chuyên gia Ban Cố vấn cấp cao Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, cho biết sốt xuất huyết hiện có thể xuất hiện quanh năm, không còn mang tính mùa vụ rõ rệt như trước. Bên cạnh trẻ em, số ca mắc ở người lớn cũng có xu hướng gia tăng.

Theo BS Vân Anh, những nhóm cần quan tâm đến việc tiêm phòng gồm trẻ từ 4 đến dưới 15 tuổi, người từng mắc sốt xuất huyết, người cao tuổi và người có bệnh nền. Ngoài ra, phụ nữ có kế hoạch mang thai cũng nên chủ động tìm hiểu, tham khảo ý kiến bác sĩ về việc tiêm phòng trước khi mang thai.

Đối với người từng mắc sốt xuất huyết, BS Vân Anh cho biết thông thường sẽ được tư vấn chờ khoảng 6 tháng sau khi khỏi bệnh trước khi tiêm vắc-xin. Việc tiêm chủng cần được thực hiện sau khi khám sàng lọc, đánh giá tình trạng sức khỏe và bảo đảm phù hợp với chỉ định chuyên môn.

Ban tổ chức tặng hoa cho các chuyên gia tham dự buổi tọa đàm

Riêng tại các trường học, nơi tập trung đông trẻ em, nguy cơ xuất hiện các chùm ca bệnh luôn hiện hữu nếu công tác kiểm soát muỗi không được thực hiện tốt. Nhà trường cần thường xuyên vệ sinh lớp học, khu vực ngủ trưa của học sinh bán trú, phát quang bụi rậm, loại bỏ các vật dụng có khả năng đọng nước trong và xung quanh khuôn viên trường.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo mỗi gia đình nên dành từ 10 - 15 phút mỗi tuần để kiểm tra, vệ sinh môi trường sống, thay nước bình hoa, chén nước cúng, đậy kín dụng cụ chứa nước và loại bỏ những nơi muỗi có thể sinh sản.

Phòng, chống sốt xuất huyết không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế mà cần sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, nhà trường và từng hộ gia đình. Việc kết hợp tiêm chủng với kiểm soát môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng thường xuyên sẽ góp phần hạn chế nguy cơ dịch bệnh bùng phát, giảm số ca bệnh nặng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.