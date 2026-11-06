Sốt xuất huyết diễn biến khó dự báo, đã ghi nhận 21 trường hợp tử vong

Ông Hoàng Minh Đức - Cục trưởng Cục Phòng bệnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong 10 tháng năm nay, cả nước ghi nhận hơn 170.600 ca mắc sốt xuất huyết và 21 trường hợp tử vong. Số ca mắc tăng 26% so với cùng kỳ năm 2025. Miền Nam chiếm 66,8% tổng số ca mắc, Tây Nguyên 17,5%, miền Trung 9,8% và miền Bắc 5,9%.

Ông Hoàng Minh Đức - Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết như vậy tại Hội nghị sốt xuất huyết Dengue 2026, với sự tham gia của hơn 700 đại biểu trong nước và quốc tế, do Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) chủ trì tổ chức ngày 6/11, tại Hà Nội.

Theo ông Hoàng Minh Đức, dù đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch, sốt xuất huyết vẫn lưu hành tại Việt Nam. Trước diễn biến ngày càng khó lường của dịch bệnh, ngành y tế đang rà soát, đánh giá hiệu quả các giải pháp hiện có, cập nhật tiến bộ khoa học và tìm kiếm những biện pháp phòng bệnh chủ động, phù hợp hơn.

Tại Việt Nam, sốt xuất huyết đã gây gánh nặng liên tục suốt hơn 4 thập kỷ. Kể từ năm 1980 đến nay, cả nước ghi nhận hàng trăm nghìn ca mắc mỗi năm và năm nào cũng có ca tử vong. Tỷ lệ mắc sốt xuất huyết/100.000 dân cao hơn rất nhiều so với các bệnh truyền nhiễm khác - đứng hàng đầu về tỷ lệ mắc và thứ hai về tỷ lệ tử vong trong nhóm bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam.

Năm 2025, Việt Nam ghi nhận 184.903 ca - cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vượt Philippines, Indonesia và Bangladesh. Trong 10 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 170.684 trường hợp mắc. Bệnh lưu hành quanh năm tại tất cả các tỉnh thành, lan rộng ra cả các tỉnh miền núi phía Bắc như Tuyên Quang, Sơn La - những địa bàn trước đây ít ghi nhận ca bệnh.

Cả bốn tuýp huyết thanh virus Dengue (DENV-1, 2, 3, 4) đều lưu hành tại Việt Nam, với tuýp ưu thế thay đổi theo thời gian và khu vực. Sự luân chuyển các tuýp huyết thanh virus, kết hợp biến đổi khí hậu, đô thị hóa nhanh và muỗi kháng hóa chất, khiến sốt xuất huyết ngày càng khó dự báo.

Trước thực tế này, Cục trưởng Cục Phòng bệnh cho biết cần triển khai các giải pháp phòng bệnh quyết liệt, chủ động và dựa trên bằng chứng khoa học. Đồng thời, việc tham khảo, vận dụng kinh nghiệm quốc tế phù hợp với thực tiễn Việt Nam, kết hợp kiểm soát muỗi truyền bệnh và nâng cao nhận thức cộng đồng, là cần thiết để nâng cao hiệu quả dự phòng và giảm gánh nặng do sốt xuất huyết gây ra.

Giáo sư Nguyễn Văn Kính - Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giáo sư Nguyễn Văn Kính - Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết sau đợt bùng phát năm 2022, số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng. Đáng chú ý, dịch bệnh không còn diễn biến theo mùa hay chu kỳ rõ rệt như trước. Hiện cả 4 tuýp virus Dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 và DENV-4) đều lưu hành tại Việt Nam. Trong đó, tuýp 1 và 2 chiếm ưu thế với khoảng 90% số ca mắc. Đặc biệt, tuýp 3 tái xuất hiện từ cuối năm 2024, sau nhiều năm không được phát hiện.

Số liệu giám sát tại khu vực phía Nam trong tháng 9-2026 cho thấy, DENV-2 chiếm 69%, DENV-1 chiếm 27,5% trong các mẫu xác định được tuýp virus. Do các tuýp virus không có miễn dịch chéo nên một người có thể mắc sốt xuất huyết tới 4 lần.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đáng chú ý, Dự thảo Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue 2026 của Việt Nam được Giáo sư Nguyễn Văn Kính trình bày tại Hội nghị. Dự thảo Hướng dẫn có cập nhật quan trọng trong chương phòng ngừa: Nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc phòng, ngừa bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt khi hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Dự thảo Hướng dẫn trong đó khuyến nghị kết hợp đồng thời các biện pháp, gồm tiêm chủng vaccine sốt xuất huyết theo quy định hiện hành cùng với công tác giám sát, phòng bệnh theo quy định của Bộ Y tế và kiểm soát côn trùng trung gian truyền bệnh (tránh muỗi đốt, diệt bọ gậy, lăng quăng).

Việc kết hợp cùng lúc các biện pháp phòng bệnh chủ động được xem là tín hiệu chính sách phù hợp với khuyến nghị của WHO về chiến lược tích hợp kiểm soát sốt xuất huyết.

Với chủ đề “Dengue in ACTion: Ứng dụng khoa học vào thực tiễn hướng tới quản lý toàn diện sốt xuất huyết Dengue,” Hội nghị gồm 4 phiên chuyên đề, hơn 15 báo cáo chuyên sâu bao quát các lĩnh vực dịch tễ, lâm sàng, truyền thông, dự phòng, công nghệ số và chính sách y tế./.