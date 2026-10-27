Sốt xuất huyết Dengue khiến nam thanh niên nguy kịch

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết bệnh nhân L.T.S. (23 tuổi, trú tại Tuyên Quang) trước đó chưa ghi nhận bệnh lý nền.

Nam thanh niên 23 tuổi ở Tuyên Quang bị sốt xuất huyết Dengue nguy kịch (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Người bệnh khởi phát sốt cao, đau tức bụng và tự sử dụng thuốc tại nhà nhưng không cải thiện. Đến ngày thứ ba, bệnh nhân xuất hiện thêm tình trạng đại tiện phân lỏng nhiều lần, buồn nôn và mệt mỏi.

Sau khi được đưa đến cơ sở y tế gần nhà, bệnh nhân được chẩn đoán sốt xuất huyết và điều trị truyền dịch. Tuy nhiên, tình trạng tiếp tục diễn biến nặng, với biểu hiện mệt nhiều, kích thích, tụt huyết áp và suy hô hấp.

Người bệnh phải đặt ống nội khí quản, thở máy trước khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Sốc, suy hô hấp nặng dù thở máy với oxy tối đa

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Dù được thở máy xâm nhập với nồng độ oxy 100%, độ bão hòa oxy trong máu (SpO₂) chỉ đạt khoảng 80%.

Nhịp tim người bệnh ở mức 120-140 lần/phút, huyết áp 80/40mmHg dù đang sử dụng thuốc vận mạch. Bệnh nhân tím tái, đầu chi lạnh và giảm thông khí hai phổi.

Kết quả xét nghiệm xác định Dengue dương tính, kèm bất thường chức năng gan, thận và đông máu. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốc sốt xuất huyết Dengue, suy hô hấp nguy kịch tiến triển thành hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), đồng thời theo dõi nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

Theo BS Phạm Văn Phúc, đây là trường hợp sốt xuất huyết Dengue diễn biến đặc biệt nghiêm trọng ở người trẻ, không có bệnh lý nền. Tình trạng sốc và tổn thương phổi nặng đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh.

Trước tình trạng suy hô hấp không cải thiện dù đã thở máy với nồng độ oxy tối đa, các bác sĩ quyết định triển khai kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO) để hỗ trợ trao đổi khí.

Bên cạnh ECMO, bệnh nhân được phối hợp thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và lọc máu liên tục. Các biện pháp hồi sức nhằm hỗ trợ tuần hoàn, kiểm soát rối loạn chuyển hóa, cân bằng dịch và hỗ trợ chức năng thận.

Người bệnh được theo dõi sát huyết động, đông máu và chức năng các cơ quan trong quá trình điều trị.

Đến 15h ngày 26/10, sau 13 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã được rút ECMO và rút ống nội khí quản. Người bệnh tỉnh táo, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện. Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân dự kiến xuất viện nếu tình trạng sức khỏe tiếp tục ổn định và đáp ứng các tiêu chí ra viện.

Hết sốt không đồng nghĩa với khỏi sốt xuất huyết

Theo BS Phạm Văn Phúc, sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, lây truyền chủ yếu qua muỗi vằn Aedes. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, kể cả người trẻ khỏe mạnh, không có bệnh nền.

Bệnh nhân bị sốt xuất huyết Dengue đang được điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Phần lớn người mắc sốt xuất huyết có thể hồi phục. Tuy nhiên, một số trường hợp diễn biến nặng do thoát huyết tương, dẫn đến sốc, xuất huyết nghiêm trọng hoặc tổn thương các cơ quan.

Giai đoạn nguy hiểm thường xuất hiện từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, đặc biệt khi người bệnh bắt đầu giảm sốt hoặc vừa hết sốt. Đây là thời điểm có thể xảy ra thoát huyết tương, cô đặc máu, giảm tiểu cầu và sốc. Vì vậy, hết sốt không có nghĩa là bệnh đã khỏi hoặc không còn nguy cơ trở nặng.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không chủ quan khi sốt cao kéo dài, nhất là khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều hoặc liên tục, nôn nhiều, mệt lả, vật vã, lừ đừ, chảy máu bất thường, tiểu ít hoặc khó thở. Khi có những biểu hiện này, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được đánh giá và xử trí kịp thời.

Người nghi mắc sốt xuất huyết không nên tự ý truyền dịch tại nhà hoặc sử dụng aspirin, ibuprofen và các thuốc chống viêm không steroid khác do nguy cơ làm tăng chảy máu. Việc bù dịch, sử dụng thuốc hạ sốt và theo dõi xét nghiệm cần thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Hiện tại, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị 18 bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue. Trường hợp nam thanh niên 23 tuổi phải can thiệp ECMO cho thấy bệnh có thể diễn biến nghiêm trọng ngay cả ở người trẻ không có bệnh nền.

Bên cạnh phát hiện sớm và điều trị kịp thời, người dân cần chủ động phòng bệnh bằng cách loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, đậy kín dụng cụ chứa nước, diệt lăng quăng và tránh muỗi đốt. Người dân có thể tìm hiểu việc tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết theo độ tuổi, chỉ định và hướng dẫn chuyên môn hiện hành.