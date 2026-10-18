Sốt cao 40 độ C suốt 8 ngày, nam thanh niên phát hiện bị rò hậu môn phức tạp

Sốt cao kéo dài, phát hiện rò hậu môn phức tạp

Bệnh nhân H. (24 tuổi) đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec trong tình trạng sốt cao tới 40 độ C suốt 8 ngày, kèm sưng đau vùng cạnh hậu môn. Trước đó, người bệnh đã điều trị tại tuyến huyện nhưng tình trạng không cải thiện.

Qua thăm khám hậu môn trực tràng, bác sĩ phát hiện lỗ rò tại vị trí 6 giờ. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy tình trạng viêm, nhiễm trùng rõ rệt, với số lượng bạch cầu tăng lên 13,80 G/L, tỷ lệ bạch cầu trung tính 80,3% và chỉ số CRP tăng cao ở mức 110,14 mg/L.

Hình ảnh ổ áp xe dạng móng ngựa nằm trong khoang gian cơ thắt được ghi nhận trên phim chụp cộng hưởng từ (MRI) hậu môn trực tràng của bệnh nhân.

Kết quả siêu âm ghi nhận nhiều ổ dịch ở hai bên cạnh ống hậu môn, có các đường thông bất thường, nghi ngờ áp xe phần mềm kèm rò hậu môn. Để xác định chính xác phạm vi tổn thương, bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) hậu môn trực tràng.

Kết quả cho thấy ổ áp xe có hình dạng móng ngựa, nằm trong khoang gian cơ thắt, kéo dài từ vị trí 1 giờ đến 11 giờ, đồng thời lan lên khoang trên cơ nâng hậu môn và hố ngồi trực tràng hai bên. Hình ảnh cũng ghi nhận lỗ rò trong tại vị trí 6 giờ.

Từ các kết quả thăm khám, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định bệnh nhân mắc rò hậu môn phức tạp kèm áp xe lan rộng.

Người bệnh được chỉ định phẫu thuật để xử lý tổn thương. Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ dẫn lưu khoảng 300ml mủ, mở rộng và xử lý các ổ áp xe, cắt bỏ lỗ rò trong, đồng thời đặt 5 dẫn lưu nhằm kiểm soát nhiễm trùng. Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, ổ áp xe và đường rò đã được xử lý.

Những dấu hiệu không nên chủ quan

Rò hậu môn là tình trạng xuất hiện đường thông bất thường giữa ống hậu môn hoặc trực tràng với vùng da xung quanh hậu môn. Bệnh thường liên quan đến quá trình viêm nhiễm và hình thành áp xe.

Nếu không được phát hiện, xử lý phù hợp, ổ áp xe có thể lan rộng qua các khoang quanh hậu môn, hình thành những đường rò phức tạp, nhiều nhánh. Những trường hợp này thường khó điều trị hơn, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tái phát nếu tổn thương không được xử lý đầy đủ.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần đi khám khi xuất hiện các dấu hiệu như đau, sưng nề cạnh hậu môn, chảy dịch kéo dài hoặc tổn thương tái phát nhiều lần.

Theo ThS.BS Lê Quỳnh Sơn - Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh (Hệ thống Y tế Medlatec), chụp cộng hưởng từ có vai trò quan trọng trong đánh giá bệnh lý rò hậu môn, đặc biệt với những trường hợp nghi ngờ có nhiều nhánh rò hoặc áp xe lan rộng.

Phương pháp này giúp xác định đường đi của đường rò, vị trí lỗ rò trong, các nhánh phụ, ổ áp xe và mối liên quan giữa tổn thương với hệ thống cơ thắt hậu môn. Nhờ đó, bác sĩ có thể đánh giá đầy đủ phạm vi tổn thương trước phẫu thuật, hạn chế nguy cơ bỏ sót các ổ áp xe hoặc đường rò phụ.

Việc xác định chính xác mối liên quan giữa đường rò với cơ thắt cũng giúp lựa chọn phương án can thiệp phù hợp, hướng tới kiểm soát nhiễm trùng và bảo tồn chức năng hậu môn.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần đi khám khi xuất hiện các dấu hiệu như đau, sưng nề cạnh hậu môn, chảy dịch kéo dài hoặc tổn thương tái phát nhiều lần.

Đặc biệt, nếu đau vùng hậu môn đi kèm sốt cao, người bệnh cần được đánh giá y tế sớm để xác định nguyên nhân và loại trừ tình trạng áp xe đang tiến triển. Việc thăm khám kịp thời giúp phát hiện tổn thương, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng lan rộng và tạo điều kiện lựa chọn phương án điều trị phù hợp.