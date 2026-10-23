Sopoćani: Kho báu tranh tường 750 năm tuổi khiến giới nghệ thuật kinh ngạc

Tu viện Sopoćani ẩn mình gần thành phố Novi Pazar, miền Nam Serbia, được ví như một kho báu nghệ thuật của thời Trung cổ. Nơi đây nổi tiếng với những bức bích họa thế kỷ XIII có vẻ đẹp hài hòa, gương mặt giàu biểu cảm và bố cục hoành tráng. Được UNESCO ghi danh cùng quần thể Stari Ras năm 1979, Sopoćani là một trong những di sản quan trọng giúp thế giới hiểu rõ hơn sự phát triển của nghệ thuật Serbia và Byzantine.

Tu viện được xây dựng dưới sự bảo trợ của vua Stefan Uroš I vào khoảng thập niên 1260, với nhà thờ chính dành kính Chúa Ba Ngôi. Vào thời điểm ấy, nghệ thuật Byzantine đang trải qua nhiều biến động, trong khi Serbia nổi lên như một trung tâm văn hóa và tôn giáo quan trọng ở vùng Balkan. Các họa sĩ tài năng tìm đến triều đình Serbia, mang theo truyền thống tạo hình tinh tế và kết hợp chúng với những đặc điểm riêng của nghệ thuật địa phương. Những bức tranh tại Sopoćani là thành quả nổi bật của sự giao thoa ấy.

Nhà thờ Chúa Ba Ngôi tại tu viện Sopoćani, được xây dựng vào thế kỷ XIII. Ảnh: UNESCO – Stari Ras and Sopoćani, bộ sưu tập ảnh.

Điều làm nên sức hút đặc biệt của Sopoćani là những bức tranh không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn thể hiện sự quan sát tinh tế về con người. Các nhân vật có gương mặt sống động, ánh mắt sâu lắng, đường nét mềm mại và dáng đứng tự nhiên. Thay vì chỉ tạo cảm giác xa cách, thiêng liêng, nhiều hình tượng còn gợi lên cảm xúc rất đời thường. Giới nghiên cứu thường nhấn mạnh rằng phong cách tại đây kết hợp những quy ước hội họa Byzantine với tinh thần cổ điển, thể hiện qua tỷ lệ cơ thể, sự cân bằng trong bố cục và vẻ đẹp trang nhã của nhân vật.

Một trong những kiệt tác nổi tiếng nhất tại đây là bức “Sự an nghỉ của Đức Mẹ Maria”, mô tả khoảnh khắc Đức Mẹ qua đời theo truyền thống Kitô giáo phương Đông. Trong bố cục lớn, các nhân vật được sắp xếp quanh trung tâm là Đức Mẹ, tạo nên cảm giác trang nghiêm nhưng không lạnh lẽo. Màu sắc, đường nét và biểu cảm gương mặt phối hợp để truyền tải nỗi tiếc thương, niềm tin và hy vọng vào sự sống vĩnh cửu. Tác phẩm thường được nhắc đến như một đỉnh cao của hội họa tôn giáo Serbia thời Trung cổ.

Bích họa “Sự an nghỉ của Đức Mẹ Maria”, một tác phẩm nổi bật của Sopoćani. Ảnh: Wikimedia Commons

Điều đáng kinh ngạc là các bức bích họa đã tồn tại qua nhiều thế kỷ đầy biến động. Tu viện từng trải qua những giai đoạn suy tàn, bị hư hại và bỏ hoang, nhưng nhiều phần tranh quý giá vẫn được bảo tồn. Công việc nghiên cứu, tu bổ và giám sát hiện trạng giúp bảo vệ những lớp màu dễ tổn thương trước tác động của môi trường và thời gian. Các chuyên gia đánh giá Sopoćani không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn là nguồn tư liệu quan trọng về đời sống tinh thần, trang phục, nghi lễ và quan niệm thẩm mỹ của xã hội Serbia thời Trung cổ.

Sopoćani còn mang ý nghĩa vượt khỏi biên giới Serbia. Những bức tranh cho thấy nghệ thuật Byzantine không đơn thuần lan truyền theo một chiều từ trung tâm đế chế ra ngoại vi; khi đến Balkan, nó được các nghệ nhân tiếp nhận, biến đổi và phát triển thành ngôn ngữ nghệ thuật riêng. Bởi vậy, tu viện này thường được xem là một trong những thành tựu nổi bật của hội họa Trung cổ châu Âu, đồng thời là minh chứng cho sức sống của nghệ thuật ngay cả trong những giai đoạn lịch sử nhiều bất ổn.

Ngày nay, Sopoćani không chỉ là điểm đến dành cho người hành hương mà còn thu hút những người yêu lịch sử, kiến trúc và mỹ thuật. Bước vào nhà thờ, du khách có thể cảm nhận sự tương phản giữa kiến trúc đá giản dị bên ngoài và thế giới hình ảnh phong phú bên trong. Qua những gương mặt được vẽ từ hơn bảy thế kỷ trước, một nền văn minh vẫn tiếp tục kể câu chuyện của mình. Đó chính là sức mạnh của di sản: biến những dấu tích tưởng như xa xôi thành trải nghiệm sống động của con người hôm nay.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.