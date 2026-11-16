Sophia Phương Anh: VĐV Pickleball 18 tuổi và hành trình tôi luyện 'tinh thần thép'

Món "đồ vía" đặc biệt cho mỗi trận đấu

Mới đây, Sophia Phương Anh giành chức vô địch nội dung Đơn nữ Pro và Đôi nữ Pro tại giải PPA 1250, đồng thời lọt vào Top 4 Đơn nữ giải PPA 1500. Trước mỗi trận đấu, nữ VĐV 18 tuổi thường nghe nhạc bằng tai nghe. Cô chọn những bản nhạc Hip-Hop, Rock và uống một ly cà phê trước khi ra sân.

Khoảnh khắc trước trận đấu của Sophia Phương Anh.

Tuy nhiên, ngay khi kết thúc thời gian khởi động, chiếc tai nghe sẽ được cất đi. "Nguyên tắc của mình là tuyệt đối không nghe nhạc sau khi đã khởi động xong. Mình ép bản thân tĩnh lại, kiểm soát nhịp tim ở mức 90 - 100 nhịp/phút để bước vào trận với tinh thần chiến đấu tĩnh tại nhất", Phương Anh chia sẻ.

Sophia Phương Anh chia sẻ về kỷ niệm "tác nghiệp" của ba.

Vượt qua "burnout" nhờ những điểm tựa

Bên cạnh những thành tích đạt được, Phương Anh cho biết bản thân từng trải qua giai đoạn burnout (kiệt sức về tinh thần). Khoảng một năm trước, khi Pickleball chưa thực sự phổ biến tại Việt Nam, cô liên tục đối mặt với những trận thua và từng có ý định từ bỏ.

Một trong những trận đấu khiến Phương Anh chịu nhiều áp lực là trận đánh đôi tại một giải hạng trung ở Hà Nội. Khi đứng chung sân với một đàn anh, cô gặp khó khăn trong việc kiểm soát tâm lý.

Để vượt qua giai đoạn chán nản, Phương Anh chủ động tìm đến những VĐV chuyên nghiệp đi trước để hỏi kinh nghiệm duy trì đam mê. Qua những lời khuyên từ đàn anh, đàn chị, cô dần hiểu hơn về những đánh đổi trên con đường thi đấu, không chỉ với bản thân mà còn với gia đình và người hâm mộ. Từ những trận đấu nhiều sức ép, Phương Anh cũng học cách chắt chiu từng cơ hội và tự điều chỉnh nhịp độ thi đấu của mình.

Trong giai đoạn khó khăn đó, gia đình luôn đồng hành cùng Phương Anh. Cô cho biết hành trình thi đấu chuyên nghiệp của mình có sự hỗ trợ trực tiếp từ ba. "Ba mình đã quyết định nghỉ công việc điều hành để trở thành một người quản lý... không lương cho em. Ngày đêm ba đi theo hỗ trợ em ở mọi giải đấu, từ trong nước ra đến quốc tế. Mình luôn tự nhủ mình phải nỗ lực để xứng đáng với niềm tin của ba mẹ", Phương Anh chia sẻ.

Pickleball và những kết nối ngoài sân đấu

Bên cạnh những trải nghiệm thi đấu, Pickleball còn giúp Phương Anh có cơ hội gặp gỡ và kết bạn với nhiều tay vợt quốc tế. Qua các giải đấu, cô từng đứng chung sân với những người bạn đến từ Indonesia, Mỹ và Trung Quốc.

Với Phương Anh, việc làm quen với những người bạn quốc tế không chỉ diễn ra trên sân đấu. Cô còn có dịp cùng họ đi dạo, uống cà phê để hiểu nhau hơn. Kể về kỷ niệm đánh đôi cùng một tay vợt người Trung Quốc không thạo tiếng Anh tại giải đấu ở Nam Kinh, Phương Anh cho biết cả hai phải giao tiếp bằng ký hiệu và những từ ngữ chắp vá như "You here, me here". Dù gặp khó khăn trong giao tiếp, cả hai vẫn phối hợp để giành chiến thắng.

Kỷ niệm giao tiếp với đồng đội người Trung Quốc khiến Sophia bật cười.

"Mình không nghĩ mình lại có cơ hội làm bạn với những người khác quốc tịch, khác văn hóa hay sở thích, mà lại gắn bó với nhau chỉ qua bộ môn Pickleball", Phương Anh chia sẻ.

Hiện tại, Phương Anh vừa theo đuổi thể thao chuyên nghiệp, vừa duy trì việc học ngành Quản trị Kinh doanh. Trong tương lai, cô mong muốn làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thể thao, tại các tổ chức như PPA hoặc phát triển thương hiệu riêng.

Sophia Phương Anh tại Nam Kinh (Trung Quốc).

Với Phương Anh, việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu: "Mình có thể vừa làm học sinh vừa làm vận động viên, nhưng mà mình không thể nào làm vận động viên nếu mình không phải là học sinh".