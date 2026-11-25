Cán bộ xã Sốp Cộp kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa bản Lạnh.

Tại bản Lạnh, xã Sốp Cộp, công trình cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa bản đang được đơn vị thi công khẩn trương triển khai. Sau khi sáp nhập bản Cang, bản Lạnh và bản Phổng thành bản Lạnh, quy mô dân số tăng, nhu cầu tổ chức hội họp, sinh hoạt cộng đồng ngày càng lớn, trong khi nhà văn hóa cũ không còn đáp ứng yêu cầu thực tế. Trước thực tế đó, cuối tháng 10/2026, Dự án cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa bản Lanh được triển khai, với tổng mức đầu tư 2 tỷ đồng, do Công ty TNHH Hà Soi thi công.

Ông Vì Văn Thương, bản Lạnh, chia sẻ: Trước đây, nhà văn hóa không đủ sức chứa khi tổ chức các cuộc họp đông người. Nay được Nhà nước quan tâm đầu tư, bà con rất phấn khởi, mong muốn công trình sớm hoàn thành để phục vụ các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và hội họp của nhân dân.

Thi công cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa bản Lạnh, xã Sốp Cộp.

Ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng, Công ty TNHH Hà Soi đã huy động nhân lực, máy móc, thiết bị tổ chức thi công. Anh Đoàn Đăng Quyền, cán bộ kỹ thuật Công ty, cho biết: Đơn vị đang tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, phấn đấu hoàn thành công trình sớm hơn thời hạn hợp đồng, dự kiến bàn giao vào ngày 31/12/2026, bảo đảm chất lượng và yêu cầu kỹ thuật.

Cùng với công trình nhà văn hóa, xã Sốp Cộp quan tâm triển khai nhiều dự án giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, góp phần giải quyết những nhu cầu thiết yếu của người dân. Tiêu biểu, công trình kè chống sạt lở khu vực trung tâm xã, dài 370 m, nối từ cầu tràn bản Hua Mường đến cầu cứng Sốp Cộp, với tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình góp phần bảo vệ đất ở, đất sản xuất và các công trình hạ tầng thiết yếu, bảo đảm an toàn cho hơn 500 hộ dân trong khu vực.

Trung tâm xã Sốp Cộp hôm nay.

Ông Lò Trung Thành, bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, cho biết: Trước đây, mỗi khi mưa lớn, nước lũ dâng cao, khu vực dân cư thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến nhà cửa và hoa màu. Nay công trình kè được hoàn thành, đưa vào sử dụng, bà con yên tâm hơn khi mùa mưa lũ đến.

Năm 2026, xã Sốp Cộp được giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công hơn 21,95 tỷ đồng, tập trung thực hiện các công trình, dự án thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, văn hóa và hạ tầng thiết yếu. Tính đến ngày 11/11, tổng số vốn đã giải ngân đạt hơn 8,46 tỷ đồng, bằng 41,29% kế hoạch vốn phân bổ. Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh giải ngân hơn 3,38 tỷ đồng, đạt 43,5%; nguồn ngân sách xã giải ngân hơn 4,86 tỷ đồng, đạt 38,17%. Đối với nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội, tỷ lệ giải ngân đạt 59,47%, tương ứng hơn 2,75 tỷ đồng. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giải ngân hơn 1,21 tỷ đồng, đạt 32,47%. Một số công trình đạt kết quả giải ngân tích cực, như: Tuyến đường giao thông đi bản Hua Lạnh và công trình kênh mương thủy lợi bản Nà Nghè đã hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn; công trình thủy lợi phai, đập Sôm Pói, bản Pói Lanh đạt 80,69%; công trình nước sinh hoạt bản Nà Mòn đạt 80,54%.

Kè chống sạt lở khu vực trung tâm xã Sốp Cộp. Ảnh: PV

Bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ giải ngân một số dự án còn chậm, chủ yếu do một số nguồn vốn được giao trong quý III/2026, thời gian triển khai còn lại ngắn. Các khâu chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hồ sơ, thi công, nghiệm thu và thanh toán cần thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định. Ngoài ra, việc bàn giao mặt bằng một số công trình thủy lợi còn phụ thuộc vào tiến độ thu hoạch lúa của người dân, ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thi công. Để khắc phục những khó khăn trên, UBND xã giao Phòng Kinh tế phối hợp với các đơn vị quản lý dự án, tư vấn giám sát và nhà thầu thường xuyên rà soát tiến độ từng công trình, cập nhật khối lượng thi công, nghiệm thu, thanh toán hằng tuần; kịp thời tham mưu tháo gỡ vướng mắc, nhất là đối với các dự án có nguy cơ chậm tiến độ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra hiện trường, phối hợp với người dân thống nhất thời điểm bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khi đủ điều kiện.

Ông Dương Đình Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Sốp Cộp, thông tin: Xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung chuẩn bị các điều kiện đầu tư, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ từng dự án; yêu cầu các đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình. Xã phấn đấu đến hết ngày 30/11 giải ngân lũy kế hơn 15,5 tỷ đồng, đạt khoảng 75,6% kế hoạch vốn phân bổ; đến ngày 31/12 hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 theo cam kết với UBND tỉnh.

Với sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các đơn vị liên quan và đồng thuận của nhân dân, xã Sốp Cộp đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các dự án. Qua đó, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân vùng biên giới.