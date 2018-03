Soobin Hoàng Sơn tung ca khúc đầu tiên của năm 2018

'I Know You Know' là ca khúc đầu tiên trong năm 2018 của Soobin Hoàng Sơn. Anh muốn mang đến cá tính âm nhạc mới mẻ và trưởng thành hơn so với những sản phẩm trước kia.

Teaser MV I Know You Know - Soobin Hoàng Sơn Teaser sản phẩm đầu tiên trong năm 2018 của nam ca sĩ Soobin Hoàng Sơn.

Sau nhiều tháng nghỉ ngơi, Soobin Hoàng Sơn chính thức trở lại đường đua Vpop bằng một single mang tên I Know You Know. Teaser MV được phát hành vào ngày 31/3 gây ấn tượng mạnh về sự chuyển mình trong âm nhạc và hình ảnh của nam ca sĩ.

I Know You Know là sản phẩm do chính Soobin Hoàng Sơn sáng tác. Giọng ca Xin đừng lặng im đã dành thời gian từ năm 2016 đến cuối 2017 để hoàn thiện tác phẩm. Ca khúc được giao cho nhà sản xuất Tín Lê phối khí cùng sự tham gia của Slim V.

Soobin Hoàng Sơn trở lại Vpop với single I Know You Know.

Bộ đôi nhà sản xuất Tín Lê và Slim V hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả hiệu ứng âm thanh ấn tượng. I Know You Know được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công rực rỡ của loạt ca khúc trước đây mà Soobin Hoàng Sơn thể hiện như Phía sau một cô gái, Xin đừng lặng im...

Tuy nhiên, với phong cách Funky Pop pha cùng âm thanh điện tử, I Know You Know trái ngược hoàn toàn với những ca khúc đã mang lại thành công cho Soobin Hoàng Sơn.

Soobin Hoàng Sơn phát hành teaser cho ca khúc mới I Know You Know.

Trả lời phỏng vấn của Zing.vn, nam ca sĩ gốc Hà thành từng khẳng định anh không bó buộc bản thân vào hình ảnh hay dòng nhạc cố định nào.

Sau một thời gian dài gắn bó với hình tượng "hoàng tử ballad", Soobin Hoàng Sơn cho rằng năm 2018 là thời điểm thích hợp để giới thiệu đến công chúng những khía cạnh mới trong hình ảnh và âm nhạc của anh.

Ca khúc mới được đánh giá là sự lựa chọn mạo hiểm bởi khán giả có thể đã quen với hình ảnh anh cùng những bản tình ca da diết trước đó. Tuy nhiên, Soobin Hoàng Sơn tin anh có thể vượt qua giới hạn để người hâm mộ không cảm thấy nhàm chán và thất vọng vì đặt niềm tin sai chỗ.

Với dự án mới, Soobin Hoàng Sơn cho biết anh muốn thay đổi không chỉ cá tính trong âm nhạc mà cả ngoại hình trên sân khấu. Nam ca sĩ hướng đến hình ảnh lịch lãm và tinh tế của người đàn ông trưởng thành thay vì giữ mãi phong cách “anh chàng nhà bên” dễ thương như trước.

Soobin Hoàng Sơn cho rằng I Know You Know sẽ là ca khúc tương đối khó nghe bởi chất liệu Funky cùng hiệu ứng âm thanh điện tử. Tuy nhiên, ca khúc "khó nghe" này thể hiện đúng cá tính âm nhạc mà anh chàng theo đuổi trong tương lai.

Nghiêm Ngọc