Soobin Hoàng Sơn 'nhá hàng' MV cực chất khiến fan 'bấn loạn'

Soobin Hoàng Sơn nuôi tham vọng mang đến những cá tính âm nhạc đầy mới mẻ và trưởng thành hơn đến với công chúng trong năm 2018.

Xem video:

2017 là năm thành công với Soobin Hoàng Sơn, khi anh tạo được những dấu ấn đặc biệt cùng loạt giải thưởng “khủng” như: Zing Music Awards, Keeng Music Awards, Làn Sóng Xanh... Tuy nhiên, công chúng cũng hoài nghi rằng, liệu Soobin Hoàng Sơn có thoát khỏi “cái bóng” thành công đó để làm nên điều khác biệt và tiếp tục tỏa sáng trong năm 2018? Liệu Soobin có trở lại với một phiên bản khác, hay sẽ tiếp tục ra mắt các ca khúc Pop-Ballad an toàn?

Soobin Hoàng Sơn "lột xác" trong MV I Know You Know.

Và mới đây, Soobin Hoàng Sơn đã “nhá hàng” MV I Know You Know như một lời hồi đáp lại các nghi ngờ của khán giả dành cho mình. Nam ca sĩ tiết lộ, phong cách thời trang trong MV I Know You Know cũng chính là hình ảnh mà anh muốn giới thiệu với khán giả trong thời gian tới. Đó sẽ là một Soobin Hoàng Sơn vẫn “ngầu”, vẫn “chất” với các bộ vest-suite nhưng lại theo hướng lịch lãm và tinh tế hơn, thay vì một “anh chàng nhà bên” dễ thương như trước.

Nói về lý do lựa chọn Kelbin Lei là người lo toàn bộ phần hình ảnh của mình, Soobin giải thích, Kelbin đã đi cùng Soobin đủ lâu và đủ hiểu về tính cách lẫn hình tượng mà Soobin muốn hướng đến.

Một Soobin Hoàng Sơn chất, ngầu nhưng trưởng thành, lịch lãm hơn trước.

Thông qua teaser I Know You Know, sự tương phản của những mảng màu sáng tối sẽ tạo nên sức hấp dẫn của ca khúc mang phong cách Funky Pop. I Know You Know được Soobin Hoàng Sơn sáng tác từ năm 2016 đến tận cuối năm 2017 mới hoàn tất. Ca khúc này do người em thân thiết của Soobin là Producer Tín Lê thực hiện phối khí, Slim V tham gia phần mastering.

Sau những thắng lợi đáng ghi nhận trong năm 2017, Soobin Hoàng Sơn cho rằng: “Năm 2018 là thời điểm thích hợp để Soobin có thể giới thiệu đến công chúng những khía cạnh mới hơn. Việc lựa chọn I Know You Know là một hướng đi khá mạo hiểm, bởi khán giả dường như đã quá quen với hình ảnh “hoàng tử Ballad” của Soobin. Tuy nhiên, Soobin mong rằng bản thân có thể phá bỏ những gì quá an toàn để những người hâm mộ không cảm thấy nhàm chán và thất vọng vì đặt niềm tin sai chỗ”.

Soobin Hoàng Sơn cũng “cảnh báo”, I Know You Know sẽ là ca khúc tương đối khó nghe bởi chất liệu Funky, pha hơi thở âm nhạc điện tử nhưng điều này lại thể hiện đúng cá tính âm nhạc mà anh chàng theo đuổi.

Hà Linh