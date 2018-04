Soobin Hoàng Sơn dũng cảm hát nhạc mình thích với 'I Know You Know'

Nam ca sĩ được khen là 'dũng cảm' khi tung ra ' I Know You Know', ca khúc funky pop mà anh ấp ủ 2 năm qua, sau nhiều thành công trong dòng nhạc được ưa chuộng pop ballad.

MV I Know U Know - Soobin Hoàng Sơn MV đầu tiên của nam ca sĩ trong năm 2018, sau một năm 2017 thành công với Xin đừng lặng im, Anh đã quen với cô đơn... và giải Nghệ sĩ của năm tại Zing Music Awards.

Với đông đảo người hâm mộ Soobin Hoàng Sơn, I Know You Know là ca khúc tuy mới nhưng rất quen bởi nam ca sĩ đã vài lần "nhá hàng" và định công bố cách đây 2 năm. Nhưng đến năm 2018, ca khúc mới ra mắt bản thu chính thức.

Đây là sáng tác tâm đắc của Soobin. Bản thu được anh hoàn thiện cùng hai nhà sản xuất uy tín Tín Lê (tác giả bản phối của Anh đã quen với cô đơn) và SlimV.

Ca khúc thể hiện rõ nhất cá tính âm nhạc của Soobin

Có một câu hỏi lớn mà Soobin Hoàng Sơn thường phải đối mặt trong sự nghiệp của mình: anh có sở trường là dòng R&B với kỹ thuật giọng hát và khả năng vũ đạo đều rất tốt nhưng lại tỏa sáng với dòng pop ballad, phải chăng đó là hướng đi chiều theo thị hiếu khán giả?

Trước đây, khi đứng trước câu hỏi này, Soobin nhiều lần khẳng định mong muốn được thể hiện sở trường của mình trong các bản hit tương lai chứ không đóng đinh ở thể loại pop ballad.

Soobin Hoàng Sơn tận dụng tối đa khả năng biểu cảm của đôi mắt sắc lạnh trong MV I Know You Know. Ảnh: Cắt từ MV.

Cách đây 2 năm, khi Phía sau một cô gái (siêu hit đầu tiên trong sự nghiệp Soobin) vẫn làm mưa làm gió trên các trang nghe nhạc, anh đã ấp ủ I Know You Know. Đây là ca khúc thuộc thể loại funky pop với nhịp điệu nhanh hơn các hit ballad của Soobin. Đoạn điệp trước điệp khúc "Anh đã biết anh dối lừa I Know, I Know, I Know/ Anh đã biết giữ em chẳng thể mãi đâu, You Know" có tiềm năng gây nghiện.

Chính quản lý của Soobin cũng thừa nhận I Know You Know là bài hát nếu "nghe 1, 2 lần đầu tiên thì chưa thích ngay, chỉ ấn tượng bản phối", nhưng nếu nghe đi nghe lại sẽ cảm thấy rất ưng ý và không dứt nổi. "Bên cạnh ballad chiều tai khán giả thì cũng dũng cảm hát nhạc mình thích", người quản lý chia sẻ về sản phẩm mới của Soobin.

Còn Soobin Hoàng Sơn chia sẻ: "I Know You Know là ca khúc mà tôi ấp ủ từ gần 2 năm trước, là thể loại mà tôi rất thích và thể hiện đúng cá tính âm nhạc của tôi nhất".

Hơn ai hết, nam ca sĩ hiểu rằng gu âm nhạc của khán giả đại chúng ở Việt Nam hiện nay vẫn chuộng những bản pop ballad. Bản thân Soobin cũng rất thành công với thể loại này qua các hit Phía sau một cô gái, Xin đừng lặng im, Đi để trở về 1 và 2... Nhưng anh luôn khao khát thể hiện một cá tính âm nhạc rõ nét và đa dạng hơn.

Những hình ảnh khác của Soobin trong MV I Know You Know. Ảnh: Cắt từ MV.

"Sau khi nhận được một số giải thưởng vào cuối năm ngoái, tôi muốn thực hiện lời hứa với khán giả và những đàn anh đàn chị đã đặt niềm tin vào tôi bằng sản phẩm cụ thể là một ca khúc", Soobin cho biết.

Năm ngoái, khi giành giải Nghệ sĩ của năm tại Zing Music Awards, anh được hội đồng nghệ thuật của giải là các nhạc sĩ Huy Tuấn, Nguyễn Hải Phong, Hồ Hoài Anh, Lưu Thiên Hương, ca sĩ Mỹ Linh... đánh giá là một trong những ca sĩ trẻ tài năng nhất hiện nay và có khả năng đi đường dài.

Có thể không siêu hit, nhưng vượt giới hạn an toàn

Đầu năm 2018, trong một lần trò chuyện với Zing.vn, Soobin Hoàng Sơn cho biết việc khán giả cho rằng "Soobin hát ca khúc nào cũng dễ thành hit" tạo nên áp lực lớn với anh. Những hit lớn tạo nên áp lực cho các ca khúc sau nhưng điều quan trọng nhất với nam ca sĩ là âm nhạc của anh có được nhớ đến lâu dài không.

Chính vì vậy, anh tự tin I Know You Know vẫn sẽ có một chỗ đứng riêng trong sự nghiệp của mình. Nam ca sĩ nhận định: "Có thể I Know You Know sẽ không thể hit lớn như Phía sau một cô gái hay Xin đừng lặng im nhưng tôi tin vẫn sẽ có lượng khán giả đông đảo ủng hộ tôi thoát khỏi giới hạn an toàn trong âm nhạc".

MV I Know You Knowcũng là dịp hiếm Soobin thể hiện khả năng vũ đạo tốt không kém giọng hát. Ảnh: Cắt từ MV.

Khác với phong cách hiền lành, nhẹ nhàng hay hài hước trong các MV trước, ở I Know You Know, Soobin Hoàng Sơn thể hiện vẻ lạnh lùng, sexy và chất chơi trong cả tạo hình, diễn xuất lẫn vũ đạo. MV có màu đỏ và màu trắng chủ đạo, thể hiện hai khía cạnh của Soobin: chàng trai chung tình (ở những cảnh có tông màu trắng) và tay chơi quyến rũ, đa tình (ở tông màu đỏ).

Bên cạnh ca hát và vũ đạo, Soobin cũng thể hiện khả năng DJ trong MV này khi khoác lên mình bộ giáp đỏ mang hơi hướm Star Wars. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng quyết tâm phá dớp "không thành công với MV" nên đây là MV được đầu tư lớn nhất của Soobin từ trước đến nay.

Soobin không dám nhận gu âm nhạc của mình đi trước khán giả, vì âm nhạc ngoài tính xu hướng còn là sở thích riêng của từng người. Soobin chỉ mong thông qua I Know You Know sẽ cân bằng được giữa thị hiếu đại chúng và cá tính âm nhạc riêng của mình.

Sau khi ra mắt MV cách đây 17 tiếng (tối 31/3), Soobin Hoàng Sơn cũng vừa tung ra bản thu âm của ca khúc trên Zing MP3 cách đây 2 tiếng (hôm 1/4). MV hiện có hơn 520.000 lượt xem trên YouTube, trong khi bản thu đã có hơn 500.000 lượt nghe qua Zing MP3.

Năm 2017, Soobin chính là nghệ sĩ có số lượt nghe lớn nhất qua Zing MP3 với tổng cộng hơn 550 triệu lượt nghe cho các ca khúc của anh. Ca khúc được dự báo sẽ sớm đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng Zing MP3.

Mi Ly