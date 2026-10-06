Soobin, Cường Seven rút khỏi đêm nhạc có 60 nghệ sĩ

Ngày 6/10, SS Label thông báo dàn nghệ sĩ của công ty sẽ rút khỏi Sao Concert. Đơn vị này cho biết quyết định được đưa ra vì một số điều kiện cần thiết để tiếp tục thực hiện thỏa thuận giữa các bên chưa được bảo đảm.

"SS Label đã cố gắng để tiếp tục lịch trình, tuy nhiên một số điều khoản cần thiết theo thoả thuận của hai bên vẫn chưa được đáp ứng", phía công ty chia sẻ.

Theo công bố ban đầu từ BTC concert, Soobin, Binz có mặt trong dàn nghệ sĩ tham gia biểu diễn. Ảnh: SS Label.

Sau cùng, đơn vị này gửi lời xin lỗi và mong khán giả thông cảm cho quyết định của mình. Phía dưới phần bình luận, Cường Seven chia sẻ thêm: "Bất đắc dĩ lắm, tụi mình cũng chuẩn bị và tập luyện xong hết rồi".

Sau thông báo của SS Label, phía Sao Concert cũng lên tiếng về sự việc. BTC chương trình gửi lời cảm ơn đến SS Label vì đã đồng hành trong thời gian qua, đồng thời gửi lời xin lỗi khán giả.

"Dù chưa thể mang đến sân khấu lần này, nhưng BTC xin tri ân mọi nỗ lực của tập thể nghệ sĩ và ê-kíp SSL đồng hành cùng BTC thời gian qua. Chúng tôi rất mong hai bên sẽ sớm gặp lại trong các dự án gần nhất", phía Sao Concert thông báo.

Hiện tại, việc dàn nghệ sĩ rút khỏi chương trình gây bàn tán trên mạng xã hội. Không ít khán giả bày tỏ thất vọng, cho biết quyết định mua vé vì có Soobin, Cường Seven, Binz...

Sao Concert mùa 3 diễn ra vào ngày 10/10 tại TP.HCM. Chương trình ban đầu dự kiến thu hút 25.000 khán giả, quy tụ gần 60 nghệ sĩ, 3 sân khấu và diễn ra trong hơn 14 giờ liên tục.

Phía ban tổ chức concert cho biết hướng tới việc xây dựng Sao Concert như một festival culture (lễ hội văn hóa) - nơi khuyến khích khán giả thể hiện bản sắc cá nhân thông qua thời trang, nghệ thuật, sáng tạo nội dung và các hoạt động cộng đồng.