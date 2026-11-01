Soobin, Binz, Rhymastic đưa cảnh ùn tắc, quán bia hơi Hà Nội vào MV mới

SpaceSpeakers ra mắt MV Không xi nhê với sự góp mặt của Rhymastic, Binz và Soobin. Thay vì lựa chọn những bối cảnh sân khấu hoành tráng, sản phẩm đưa khán giả đến với những con phố đông đúc, quán bia hơi ven đường và các khu tập thể mang dấu ấn Hà Nội.

MV “Không xi nhê” của Soobin, Rhymastic, Binz.

MV được xây dựng theo chủ đề “Homecoming” (Trở về nhà), gợi nhắc những ký ức thanh xuân và quãng thời gian đầu tiên các thành viên SpaceSpeakers gặp gỡ, theo đuổi âm nhạc tại Thủ đô.

Trong sản phẩm mới, Rhymastic, Binz và Soobin cùng xuất hiện trong câu chuyện rong ruổi qua nhiều địa điểm quen thuộc. Ba nghệ sĩ phải vượt qua hàng loạt chướng ngại vật trên đường phố để tiến tới đích đến cuối cùng là đêm nhạc KOSMIK tại Hà Nội.

Điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của Touliver, SlimV và Cường Seven. Ba nghệ sĩ cùng bộ ba Rhymastic, Binz, Soobin tạo thành hình ảnh một ban nhạc đường phố đầy ngẫu hứng.

Sự hội ngộ của những gương mặt quen thuộc trong cùng một sản phẩm gợi nhắc tinh thần gắn kết của SpaceSpeakers. Dù mỗi nghệ sĩ đã phát triển sự nghiệp riêng, họ vẫn duy trì mối liên hệ và cùng tham gia các dự án chung.

Rhymastic, Binz và Soobin xuất hiện giữa khung cảnh đường phố Hà Nội đông đúc, tái hiện những hình ảnh quen thuộc như cảnh tắc đường, quán bia hơi trong MV “Không xi nhê”.

Không xi nhê mang màu sắc rock với tiết tấu mạnh, năng lượng trẻ trung. Tên ca khúc xuất phát từ cách nói quen thuộc trong đời sống, thường được sử dụng với sắc thái hài hước, có phần bất cần, thể hiện thái độ bình tĩnh trước những va vấp, khó khăn.

Thông qua âm nhạc, Rhymastic, Binz và Soobin truyền tải thông điệp về cách đối diện với những điều không như ý. Thay vì để trở ngại khiến bản thân chùn bước, con người có thể giữ tâm thế nhẹ nhàng, tiếp tục tiến về phía trước.

MV Không xi nhê được phát hành trong dịp SpaceSpeakers kỷ niệm 15 năm thành lập, đồng thời là sản phẩm đầu tiên được giới thiệu từ album KOSMIK dự kiến ra mắt trong năm 2026.

Ra đời năm 2011 với 11 thành viên nòng cốt, SpaceSpeakers dần trở thành một trong những tập thể âm nhạc có ảnh hưởng trong thị trường nhạc Việt. Năm 2021, SpaceSpeakers Label (SS Label) chính thức được thành lập, hiện quản lý 15 nghệ sĩ và nhà sản xuất âm nhạc.

Trong hành trình hoạt động, nhóm có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được khán giả biết đến như Touliver, Soobin, Rhymastic, Binz, Cường Seven và SlimV. Các thành viên theo đuổi những màu sắc âm nhạc khác nhau, từ rap, hip-hop đến pop và electronic.

Năm 2022, SpaceSpeakers tổ chức KOSMIK Live Concert, đánh dấu một trong những cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động của nhóm. Sau 4 năm, chương trình trở lại với phiên bản KOSMIK Live Concert In Hanoi, dự kiến diễn ra ngày 12/12 tại Hà Nội.