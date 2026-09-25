Soobin bắt tay nhà sản xuất 2 lần đoạt Grammy, hướng âm nhạc vươn tầm quốc tế

Mới đây, SS Label chính thức thông báo DannyBoyStyles trở thành Giám đốc Chiến lược Toàn cầu (Global Strategy Director) trong 5 năm tới. Cột mốc quan trọng này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập của SpaceSpeakers.

Được biết đến với các dự án đoạt giải Grammy và hợp tác cùng nhiều ngôi sao hạng A quốc tế như The Weeknd và Beyoncé, DannyBoyStyles sẽ mang kinh nghiệm toàn cầu của mình đến Việt Nam. DannyBoyStyles sẽ trực tiếp hướng dẫn Soobin và định hình âm nhạc cho chặng đường tiếp theo của nam nghệ sĩ. Anh sẽ đảm nhận vai trò Nhà sản xuất điều hành cho album của Soobin dự kiến ra mắt vào năm 2027.

DannyBoyStyles sẽ trực tiếp hướng dẫn và định hình âm nhạc cho Soobin.

Mới đây, DannyBoyStyles cũng xuất hiện tại buổi công chiếu bộ phim concert “Soobin Live Concert Movie: All-Rounder” của Soobin tại Việt Nam và công khai bày tỏ niềm tự hào trước tiềm năng bứt phá mạnh mẽ của nam ca sĩ. Sự hợp tác này bắt nguồn từ tầm nhìn chung: Đưa âm nhạc Việt vươn tầm quốc tế bằng cách tôn vinh, chứ không đánh mất, những chất liệu và giai điệu truyền thống.

"Rất nhiều nghệ sĩ khi tìm cách vươn ra quốc tế đã chọn cách gọt dũa bản sắc để hòa nhập với khuôn mẫu chung, nhưng tôi không nghĩ đó là bước đi đúng đắn. Trong thời đại ngày nay, sự nguyên bản mới là điều vượt qua mọi ranh giới, chứ không phải sự bắt chước", DannyBoyStyles chia sẻ. "Nhiệm vụ của tôi là giúp mở rộng ngôn ngữ âm nhạc của Soobin nhưng vẫn giữ trọn vẹn cốt lõi cảm xúc và bản sắc văn hóa. Tôi rất hào hứng chờ đợi khán giả thưởng thức những gì chúng tôi đang cùng nhau tạo ra".

Trước khi hợp tác, DannyBoyStyles chỉ dự định ghé thăm TP.HCM trong một tuần, sau đó anh đã quyết định kéo dài chuyến đi lên tới gần một tháng sau khi cảm nhận được sự kết nối sáng tạo mạnh mẽ tại trụ sở SS Label. Trong thời gian này, anh đã liên tục có các buổi sáng tạo ngẫu hứng tại phòng thu cùng dàn nghệ sĩ, nhà sản xuất của SpaceSpeakers Label như Touliver, Soobin, Binz và Rhymastic.

DannyBoyStyles là nhà sản xuất, nhạc sĩ, kỹ sư âm thanh và nhà soạn nhạc người Mỹ, anh làm việc tại SS Label với vai trò Giám đốc Chiến lược Toàn cầu (Global Strategy Director).

Nhà sản xuất này đặc biệt ấn tượng với môi trường làm việc đầy nhiệt huyết của tập thể SS Label, anh gọi đây là "năng lượng của một đội bóng vô địch" (championship-team energy) - điều cực kỳ hiếm thấy trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Không chỉ đặt nền móng hợp tác lâu dài với SS Label, DannyBoyStyles còn coi vai trò mới là cơ hội để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và góc nhìn quốc tế với thế hệ sáng tạo âm nhạc tiếp theo tại Việt Nam thông qua các hoạt động cố vấn, workshop, cầm trịch chương trình và hợp tác sáng tạo.

Anh tin rằng, ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam sở hữu tiềm năng và dư địa phát triển vô cùng lớn. Tầm nhìn của ông không chỉ dừng lại ở SpaceSpeakers mà còn hướng tới việc đóng góp vào sự phát triển chung của hệ sinh thái âm nhạc Việt Nam, đồng thời xây dựng cầu nối vững chắc giữa âm nhạc Việt Nam, châu Á và thế giới.

"SpaceSpeakers không chỉ phát hành âm nhạc, họ tạo nên văn hóa," DannyBoyStyles nhấn mạnh. "Tôi không nhận lời tham gia các dự án chỉ vì bản thân. Tôi tìm kiếm những nơi mình có thể xây dựng điều gì đó thực sự ý nghĩa, và đây chính là nơi như vậy. Việt Nam có rất nhiều tài năng và tiềm năng chưa được khai phá, và tôi muốn chia sẻ những gì mình đã tích lũy được trên chặng đường đã qua. Việc trở thành một phần của SS Label với vai trò Giám đốc Chiến lược Toàn cầu ngay tại cột mốc 15 năm ý nghĩa này là cơ hội để cùng nhau tạo dựng thêm nhiều tác phẩm và thành tựu, góp phần hướng tới một tương lai lớn mạnh hơn cho âm nhạc Việt Nam".

DannyBoyStyles từng 2 lần đoạt giải Grammy.

DannyBoyStyles là nhà sản xuất, nhạc sĩ, kỹ sư âm thanh và nhà soạn nhạc người Mỹ có các sản phẩm từng 2 lần đoạt giải Grammy. Anh được biết đến rộng rãi qua các dự án hợp tác cùng các siêu sao toàn cầu như The Weeknd và Beyoncé, đồng thời góp mặt trong danh sách sáng tác và sản xuất của hàng loạt dự án quốc tế danh giá.

Năm 2026, anh chính thức gia nhập SS Label với vai trò Giám đốc Chiến lược Toàn cầu, mang bề dày về chuyên môn âm nhạc cùng kinh nghiệm thực chiến quốc tế đến Việt Nam và châu Á. Bên cạnh sản xuất âm nhạc, DannyBoyStyles còn có thể đóng góp ở nhiều vai trò như giám khảo, người dẫn chương trình, cố vấn, diễn giả và đối tác sáng tạo, đồng thời giữ vai trò cầu nối đưa âm nhạc Việt Nam cùng châu Á vươn tầm sang thị trường Mỹ, Anh và toàn cầu.