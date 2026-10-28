Sony ra mắt cảm biến camera di động LYTIA 720 50MP: Dải động 100dB, giảm nhiễu vượt trội

Sony vừa chính thức công bố cảm biến hình ảnh di động thế hệ mới mang tên LYTIA 720 với độ phân giải 50 megapixel, hướng tới việc trang bị trên camera chính của các dòng điện thoại thông minh. Linh kiện này sở hữu dải tương phản động ấn tượng lên đến 100dB cùng khả năng quay video 4K 60fps chuẩn HDR, giải quyết triệt để bài toán ghi hình trong môi trường ánh sáng phức tạp. Quá trình sản xuất thương mại hàng loạt của cảm biến dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 11 năm 2026.

Sony ra mắt cảm biến LYTIA 720 50MP

Kiến trúc phần cứng và thiết kế cảm biến xếp chồng LYTIA 720

Về mặt kỹ thuật, Sony LYTIA 720 được chế tạo dựa trên cấu trúc CMOS xếp chồng (stacked CMOS), một thiết kế phần cứng đặc trưng giúp tách biệt lớp photodiode tiếp nhận ánh sáng và lớp mạch xử lý tín hiệu. Cảm biến có độ phân giải hiệu dụng khoảng 50 megapixel với kích thước quang học 1/1.56 inch, kích cỡ điểm ảnh đạt 1.0μm cùng bộ lọc màu Quad Bayer quen thuộc trên các thiết bị di động hiện nay.

Được định hướng kế thừa các công nghệ cao cấp từ những dòng sản phẩm LYTIA hàng đầu của Sony, phần cứng này mang lại sự cân bằng lý tưởng giữa diện tích thu sáng và khả năng xử lý hình ảnh tốc độ cao.

Đột phá khử nhiễu với mạch UHCG và dải tương phản động 100dB

Khả năng thu nhận hình ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu là một trong những nâng cấp lớn nhất trên LYTIA 720. Cảm biến được tích hợp mạch Ultra High Conversion Gain (UHCG) nhằm gia tăng hiệu suất chuyển đổi tín hiệu từ điện tích sang điện áp. Nhờ cơ chế này, cảm biến xử lý tín hiệu đầu vào nhạy bén hơn, hạn chế tối đa mức suy hao và giảm độ nhiễu ngẫu nhiên xuống khoảng 50% so với thế hệ tiền nhiệm LYTIA 700 có cùng kích thước.

Bên cạnh việc triệt tiêu hạt nhiễu trong bóng tối, thiết bị còn đạt dải tương phản động lên tới 100dB nhờ giải pháp công nghệ Hybrid Frame-HDR. Phương thức này kết hợp đồng thời dữ liệu từ công nghệ Dual Conversion Gain-HDR với các khung hình phơi sáng ngắn, giúp cảm biến cân bằng chính xác chi tiết giữa vùng tối sâu và vùng cháy sáng gắt mà không làm sai lệch màu sắc tổng thể.

Năng lực quay video 4K tốc độ cao và tối ưu điện năng tiêu thụ

Đối với tác vụ ghi hình chuyên nghiệp, LYTIA 720 đáp ứng tiêu chuẩn quay video độ phân giải 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây có hỗ trợ HDR, đi kèm hệ thống tự động lấy nét toàn bộ điểm ảnh (All-pixel AF). Cải tiến về mạch chuyển đổi không chỉ gia tăng tốc độ đọc dữ liệu mà còn kiểm soát nhiệt lượng và tiết kiệm điện năng tiêu thụ cho thiết bị di động.

Ngoài ra, cảm biến cũng cho phép ghi lại video 4K ở tốc độ lên tới 120 khung hình/giây ở chế độ không HDR để phục vụ các cảnh chuyển động mượt mà, hoặc chụp ảnh tĩnh độ phân giải cao 50 megapixel với tốc độ lên đến 30 khung hình/giây.