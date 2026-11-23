Công nghệ trải nghiệm mùi hương độc đáo được phát triển bởi Sony

Trong tương lai, quảng cáo có thể xuất hiện ngay trong khoang lái ô tô thông qua một giác quan ít được khai thác: khứu giác. Ý tưởng này được Sony đề cập trong hồ sơ đăng ký bằng sáng chế tại Mỹ vào tháng 7 vừa qua, với hệ thống có khả năng nhận diện biển quảng cáo và phát tán mùi hương tương ứng vào bên trong xe.

Theo mô tả trong hồ sơ, hệ thống sử dụng camera bên ngoài phương tiện để phát hiện và nhận diện nội dung trên các biển quảng cáo ven đường. Sau đó, công nghệ đối chiếu sản phẩm được quảng cáo với cơ sở dữ liệu mùi hương trên máy chủ để lựa chọn loại hương phù hợp.

Công nghệ trải nghiệm mùi hương của quảng cáo do Sony phát triển. Ảnh: Sony.

Chẳng hạn, khi ô tô đi ngang qua một biển quảng cáo chocolate Mars, hệ thống có thể phát tán mùi chocolate vào khoang cabin. Tương tự, nếu phương tiện đi qua quảng cáo của một thương hiệu đồ ăn nhanh, hành khách có thể ngửi thấy mùi khoai tây chiên hoặc thức ăn nóng.

Thực tế, công nghệ tạo mùi hương trong ô tô không phải ý tưởng hoàn toàn mới. Nhiều hãng xe đã phát triển hệ thống tạo hương thơm nhằm nâng cao trải nghiệm trong cabin. Kia từng giới thiệu loại nước hoa ô tô có mùi xăng, hướng đến đối tượng những người chuyển từ xe sử dụng động cơ đốt trong sang xe điện.

Tuy nhiên, giải pháp Sony đề xuất có mục đích khác biệt. Thay vì tạo mùi hương phục vụ sự thoải mái, hệ thống hướng đến việc biến không gian bên trong xe thành một kênh quảng cáo trực tiếp, kết nối nội dung trên đường với trải nghiệm của người tiêu dùng.

Cá nhân hóa quảng cáo bằng mùi hương

Điểm đáng chú ý trong sáng chế của Sony nằm ở khả năng kiểm soát đối tượng và thời điểm phát tán mùi. Theo hồ sơ, các nhà quảng cáo có thể đăng ký thông tin về biển quảng cáo trên máy chủ quản lý mùi hương, đồng thời thiết lập những điều kiện cụ thể cho chiến dịch.

Các điều kiện này có thể bao gồm khung giờ phát tán hoặc nhóm hành khách mục tiêu. Camera bên trong xe sẽ hỗ trợ nhận diện độ tuổi và giới tính của người ngồi trong cabin, từ đó xác định đối tượng phù hợp để tiếp nhận mùi hương.

Hệ thống thậm chí có thể hướng mùi đến từng hành khách thay vì phát tán đồng loạt trong toàn bộ khoang xe. Khi phương tiện tiến gần biển quảng cáo, công nghệ còn có thể tăng dần cường độ mùi nhằm thu hút sự chú ý của người ngồi bên trong.

Công nghệ cá nhân hóa trải nghiệm mùi hương của quảng cáo khi lái xe do Sony phát triển. Ảnh: Sony.

Nếu được thương mại hóa, giải pháp này có thể mở ra một hình thức tiếp thị mới cho các doanh nghiệp. Thay vì chỉ tiếp cận khách hàng bằng hình ảnh hoặc âm thanh, thương hiệu có thể tác động trực tiếp đến cảm nhận khứu giác, qua đó tăng khả năng ghi nhớ sản phẩm và khuyến khích hành vi mua sắm.

Tuy nhiên, ý tưởng này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về quyền riêng tư và trải nghiệm người dùng. Việc camera nhận diện độ tuổi, giới tính để lựa chọn đối tượng quảng cáo có thể khiến một bộ phận khách hàng lo ngại về cách hệ thống thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân.

Bên cạnh đó, không phải người lái nào cũng muốn tiếp nhận quảng cáo trong lúc điều khiển phương tiện. Trước đây, Jeep từng gây tranh cãi khi hiển thị quảng cáo trên màn hình xe, trong khi BMW cũng nhận phản ứng trái chiều vì quảng bá phim trên hệ thống thông tin giải trí.

Đáng chú ý hơn, việc phát tán mùi hương có thể tạo thêm yếu tố gây xao nhãng, đặc biệt khi người lái phải tập trung xử lý tình huống giao thông. Trong bối cảnh nhiều mẫu ô tô hiện đại đã tích hợp màn hình lớn và hàng loạt tính năng giải trí, việc bổ sung quảng cáo bằng mùi hương có thể khiến trải nghiệm lái xe trở nên phức tạp hơn.

Hiện Sony mới dừng ở bước đăng ký sáng chế. Hãng chưa công bố kế hoạch thương mại hóa hay thời điểm đưa công nghệ này lên các mẫu ô tô. Dù vậy, ý tưởng cho thấy các doanh nghiệp công nghệ đang tìm kiếm những phương thức quảng cáo mới, đồng thời đặt ra bài toán cân bằng giữa lợi ích thương mại, quyền riêng tư và sự tập trung của người lái.