Sony mở rộng hệ sinh thái ống kính tele, siêu tele

Ống kính FE 400mm F4.5 GM OSS và FE 600mm F6.3 GM OSS. (Ảnh: Sony)

Theo thông tin từ Sony, hệ sinh thái ống kính tele và siêu tele của hãng được xây dựng với các lựa chọn ống kính prime và zoom, khẩu độ từ F2.8 đến F8, đáp ứng những nhu cầu tác nghiệp và mức đầu tư khác nhau.

Trong phân khúc chuyên nghiệp, Sony giới thiệu hai ống kính prime siêu tele G Master dành cho máy ảnh full-frame Alpha ngàm E, gồm FE 400 mm F4.5 GM OSS và FE 600 mm F6.3 GM OSS. Theo công bố của hãng, hai sản phẩm có trọng lượng lần lượt 994 g và 995 g.

Ống kính bắt khoảnh khắc chim sải cánh, máy bay rẽ mây trên bầu trời. (Ảnh: Sony)

Sony cho biết thiết kế gọn nhẹ, khả năng cân bằng và lấy nét tự động nhanh, chính xác giúp người chụp linh hoạt hơn khi tác nghiệp cầm tay, theo sát các chủ thể chuyển động. Bộ đôi cũng được giới thiệu với khả năng tái tạo hình ảnh có độ phân giải cao và hiệu ứng bokeh đặc trưng của dòng G Master.

Bên cạnh phát triển sản phẩm, hãng triển khai các hoạt động hướng đến cộng đồng nhiếp ảnh. Trong lĩnh vực chim và thiên nhiên, Sony là nhà tài trợ chính của Vietnam BirdRace 2026. Đội Sony Alpha Wings do hãng sáng lập tham gia cuộc thi và giành giải Nhất.

Sony cũng đồng hành cùng nhiếp ảnh gia Thiện Nguyễn trong các hành trình khám phá thiên nhiên tại nhiều khu vực, từ Nam Cực đến Maasai Mara. Theo nhiếp ảnh gia, máy ảnh Sony Alpha cùng hệ ống kính tele, siêu tele hỗ trợ ghi lại các khoảnh khắc trong điều kiện tác nghiệp có khoảng cách xa và chủ thể chuyển động khó đoán.

Ở lĩnh vực nhiếp ảnh thể thao, hãng tổ chức chuỗi workshop thực hành, tạo cơ hội để người tham gia học hỏi kinh nghiệm tác nghiệp, rèn luyện kỹ năng theo sát chủ thể tốc độ cao và trải nghiệm thiết bị trong điều kiện chụp thực tế.

Thông qua việc phát triển danh mục sản phẩm kết hợp các hoạt động trải nghiệm, Sony hướng đến mở rộng khả năng tiếp cận thiết bị nhiếp ảnh, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa những người có chung sở thích chụp thể thao và thiên nhiên hoang dã.