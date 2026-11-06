Sony MDR-3R: tai nghe Walkman 1979 trở lại với cổng USB-C, mic thoại và bản Stranger Things

Sony vừa ra mắt tai nghe MDR-3R, bản làm lại của mẫu MDR-3 đi kèm máy Walkman đời đầu năm 1979. Sản phẩm giữ kiểu dáng cổ điển, bổ sung cổng kết nối USB-C và micro đàm thoại để dùng với các thiết bị hiện đại. Giá bán là 59,99 USD (khoảng 1,54 triệu đồng).

Từ Walkman TPS-L2 đến MDR-3R: Sony mang thiết kế cũ trở lại

Năm 1979, Sony tạo bước ngoặt trong thói quen nghe nhạc di động khi phát hành máy nghe nhạc Walkman TPS-L2, đi kèm tai nghe MDR-3. Gần nửa thế kỷ sau, hãng quyết định hồi sinh thiết kế biểu tượng này với tên gọi MDR-3R, theo thông tin từ GSMArena.

Bản mới không chỉ là sản phẩm hoài niệm. Sony bổ sung kết nối USB-C cùng các tính năng tiện lợi để phù hợp với nhu cầu của người dùng ngày nay.

Kiểu dáng cổ điển giữ nguyên, từ đệm tai đến bao bì

MDR-3R tái hiện trung thực thiết kế bản gốc với kiểu tai nghe mở (open-ear), trọng lượng nhẹ. Điểm nhấn quen thuộc là cặp đệm tai màu xanh và cam, người dùng có thể linh hoạt thay đổi theo sở thích.

Ngay cả bao bì đóng gói và sách hướng dẫn sử dụng cũng được Sony thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu MDR-3 ra đời cách đây hơn 40 năm.

Sony ra mắt tai nghe MDR-3R

Bên trong MDR-3R: màng loa 23mm và cơ chế cắm là chạy

Về kỹ thuật, MDR-3R vẫn dùng màng loa đường kính 23mm giống phiên bản tiền nhiệm. Sony cho biết chất âm được tinh chỉnh để giữ đặc trưng của MDR-3, đồng thời có một số cải tiến nhỏ nhằm phù hợp hơn với thị hiếu nghe nhạc hiện nay.

Tai nghe có cổng cắm USB-C, tích hợp micro đàm thoại và cụm điều khiển trên dây. Sản phẩm hoạt động theo cơ chế cắm là chạy, không cần sạc pin, ghép nối Bluetooth hay cập nhật phần mềm.

Đơn giản là lợi thế, nhưng cũng là giới hạn

Cơ chế cắm là chạy giúp người dùng không phải lo pin hay quy trình ghép nối. Ngược lại, tai nghe dùng kết nối có dây, nên không có tính năng không dây như Bluetooth.

Việc chuyển sang USB-C cũng cho thấy hướng đi của Sony là giữ hồn thiết kế cũ, còn cách kết nối được cập nhật theo thiết bị hiện đại.

Stranger Things Edition: bản đặc biệt dành cho người hâm mộ

Bên cạnh bản tiêu chuẩn, Sony giới thiệu MDR-3R Stranger Things Edition, lấy cảm hứng từ chiếc tai nghe của nhân vật Max trong loạt phim truyền hình cùng tên trên Netflix.

Phiên bản này có logo Stranger Things khắc trên củ tai, đệm tai phối màu đỏ - đen và hộp đựng thiết kế riêng.

Sản phẩm có kiểu dáng cổ điển

Giá bán

Tai nghe Sony MDR-3R hiện được bán trên hệ thống cửa hàng của Sony với giá 59,99 USD, tương đương khoảng 1,54 triệu đồng. Nguồn tin chưa nêu mức giá riêng của bản Stranger Things Edition.