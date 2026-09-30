Sony làm điều chưa từng có sau 60 năm

Đại diện Sony Honda Mobility giới thiệu nguyên mẫu xe điện Afeela tại CES 2026. Ảnh: Lifehacker.

Theo nguồn tin từ Nikkei, Sony Group sẽ không tham gia triển lãm điện tử CES tại Las Vegas (Mỹ) vào tháng 1/2027. Động thái này chấm dứt sự hiện diện liên tục của Sony ở CES sau 60 năm, nhấn mạnh trọng tâm mới của tập đoàn Nhật Bản trong lĩnh vực nội dung giải trí.

"Chúng tôi quyết định không tham gia do chuyển trọng tâm sang lĩnh vực giải trí, sở hữu trí tuệ và công nghệ sáng tạo. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Hiệp hội Công nghệ Tiêu dùng (đơn vị tổ chức CES)", Nikkei trích thông báo từ Sony.

Trả lời Bloomberg, phát ngôn viên Sony xác nhận tập đoàn và các công ty con đều không có kế hoạch tham gia CES tháng 1 tới.

Sony Group tham dự triển lãm từ kỳ đầu tiên (năm 1967) đến 2025. Dù tập đoàn không trực tiếp tham gia triển lãm năm 2026, liên doanh với Honda (Sony Honda Mobility) vẫn trưng bày xe điện Afeela.

Tại triển lãm hồi tháng 1, khu trưng bày của Sony Honda Mobility cho phép khách trải nghiệm chơi game PlayStation và các công nghệ ghi dữ liệu không gian tiên tiến trên xe. Đến cuối tháng 3, liên doanh thông báo hủy bỏ dự án.

Quyết định không tham gia CES 2027 có thể thay đổi diện mạo triển lãm điện tử lớn nhất thế giới. Sony luôn dựng các gian hàng lớn tại CES. Kể cả khi nhiều đối thủ Nhật Bản thu hẹp quy mô, gian hàng Sony vẫn thu hút đông đảo khách tham quan nhờ những sự kiện ra mắt sản phẩm.

Sony cũng từng bắt nhịp xu hướng của CES xoay quanh lĩnh vực xe hơi, khi tận dụng triển lãm để quảng bá liên doanh phát triển xe điện cùng Honda.

Khởi động từ năm 2022, đây là một trong những nỗ lực nổi bật nhất của Sony nhằm khám phá nền tảng mới cho nội dung giải trí và dịch vụ tích hợp AI. Vào cuối tháng 3, Sony Honda Mobility tuyên bố dự án đổ vỡ, và sẽ đánh giá lại tương lai liên doanh.

"Chúng tôi có chiến lược liên tục đánh giá cách tiếp cận các sự kiện và hoạt động truyền thông, dựa trên nhu cầu và sự ưu tiên mảng kinh doanh mà công ty đang vận hành", Sony cho biết trong tuyên bố chính thức.

Khách tham quan gian hàng của Sony tại CES 2025. Ảnh: Reuters.

Hoạt động kinh doanh của Sony đang chuyển sang game, âm nhạc và điện ảnh. Đó là lý do CES không còn quan trọng để công bố chiến lược. Dù vậy, tập đoàn vẫn cung cấp cảm biến ảnh cho xe hơi, các lãnh đạo cho rằng xe hơi sẽ góp phần tạo ra hình thức giải trí mới khi di chuyển.

Hiện chưa rõ Sony Group có tham gia CES 2028 hay không. Theo Nikkei, việc sở hữu không gian trưng bày lớn, nổi bật tại triển lãm thường đòi hỏi mối quan hệ chặt chẽ với ban tổ chức. Trước đây, gian hàng Sony thường sở hữu vị trí "đắc địa" ngay lối ra vào.

Sony Group không phải đơn vị duy nhất rút khỏi CES. Panasonic Holdings, một tập đoàn điện tử khác của Nhật Bản, cũng sẽ vắng mặt tại triển lãm năm 2027 sau khi tham gia liên tục từ 1967.