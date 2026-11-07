Sony hồi sinh tai nghe Walkman 47 năm tuổi, chuyển từ jack 3,5 mm sang USB-C

Sony vừa giới thiệu MDR-3R, mẫu tai nghe có dây lấy cảm hứng từ tai nghe đi kèm máy nghe nhạc Walkman đầu tiên. Sản phẩm có giá 60 USD, bắt đầu bán từ ngày 5/11, đánh dấu sự trở lại của một thiết kế âm thanh nổi tiếng sau 47 năm.

Theo Bloomberg, MDR-3R gần như giữ nguyên kiểu dáng của mẫu tai nghe được giới thiệu cùng Walkman TPS-L2 năm 1979. Tai nghe có phần chụp nhỏ, khung kim loại mảnh và lớp đệm mút với hai màu cam hoặc xanh dương đặc trưng.

Sony cũng tái hiện phong cách bao bì và sách hướng dẫn của phiên bản gốc. Tuy nhiên, bên trong thiết kế hoài cổ là một số thay đổi nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng với thiết bị điện tử hiện nay.

Giữ thiết kế cũ, chuyển sang USB-C

Thay vì chân cắm âm thanh 3,5 mm như phiên bản đầu tiên, MDR-3R được trang bị cổng USB-C. Người dùng có thể kết nối trực tiếp tai nghe với điện thoại, máy tính bảng hoặc laptop tương thích mà không cần sử dụng Bluetooth.

Sản phẩm cũng tích hợp micro và bộ điều khiển trên dây, cho phép người dùng điều chỉnh âm lượng, chuyển bài hát hoặc nhận cuộc gọi.

“Walkman phiên bản mới không cần sạc pin, ghép nối hay cập nhật. Người dùng chỉ cần cắm vào để nghe nhạc hoặc xem video”, Sony cho biết.

Về âm thanh, Sony tiếp tục sử dụng màng loa đường kính 23 mm, tương tự thế hệ đầu tiên. Hãng đồng thời điều chỉnh một số chi tiết để phù hợp hơn với nhu cầu nghe nhạc hiện nay, nhưng vẫn duy trì những đặc trưng âm thanh của mẫu tai nghe cũ.

MDR-3R có thiết kế nhẹ, hướng đến khả năng sử dụng trong thời gian dài. Đổi lại, sản phẩm không được trang bị công nghệ chống ồn chủ động (ANC) như nhiều mẫu tai nghe hiện đại.

Có thêm phiên bản lấy cảm hứng từ Stranger Things

Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, Sony còn hợp tác với Netflix để giới thiệu một phiên bản MDR-3R lấy cảm hứng từ loạt phim Stranger Things.

Mẫu đặc biệt sử dụng đệm tai màu đỏ và đen, logo của bộ phim trên khung cùng hộp đựng riêng. Sản phẩm có giá 80 USD, cao hơn 20 USD so với phiên bản thông thường.

Tai nghe có dây tìm lại sức hút

Sự trở lại của MDR-3R diễn ra trong bối cảnh tai nghe có dây đang dần được người tiêu dùng quan tâm trở lại. Một bộ phận người dùng lựa chọn thiết bị có dây để tránh việc phải sạc pin hoặc thực hiện các bước ghép nối Bluetooth.

Tai nghe không dây vẫn chiếm ưu thế trên thị trường, nhưng sự xuất hiện của MDR-3R cho thấy thiết kế tối giản và yếu tố hoài cổ vẫn có thể tạo sức hút, đặc biệt khi được kết hợp với những kết nối phù hợp với thiết bị hiện đại.

Với MDR-3R, Sony lựa chọn cách tiếp cận khá khác biệt: giữ lại gần như toàn bộ diện mạo của một sản phẩm từ năm 1979, đồng thời thay đổi những thành phần cần thiết để chiếc tai nghe có thể tiếp tục được sử dụng trong hệ sinh thái thiết bị ngày nay.