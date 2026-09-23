Sony BRAVIA 9 II được vinh danh 'King of RGB LED TV 2026'

Tại mùa giải năm nay, các sản phẩm tham gia được hiệu chỉnh chuyên nghiệp và đánh giá bằng tín hiệu kiểm tra kết hợp nội dung thực tế. Ở nhóm TV RGB LED, BRAVIA 9 II đạt điểm cao nhất tại 12 tiêu chí thuộc hai hạng mục SDR và HDR. Các tiêu chí tập trung vào khả năng tái tạo chi tiết vùng tối, thang xám, độ chính xác màu sắc và tông da, bảo toàn vùng sáng, chuyển sắc, độ nét cũng như xử lý chuyển động.

Theo Sony, kết quả này cho thấy BRAVIA 9 II duy trì chất lượng hình ảnh đồng đều trong nhiều điều kiện trình chiếu. Sản phẩm có khả năng thể hiện chi tiết ở vùng gần mức đen, tái tạo màu sắc tự nhiên, đồng thời giữ độ rõ nét đối với các nội dung chuyển động nhanh như phim hành động và thể thao.

BRAVIA 9 II cũng được tích hợp trong hệ sinh thái giải trí tại gia của Sony, kết nối TV BRAVIA với các thiết bị âm thanh BRAVIA Theatre nhằm đồng bộ trải nghiệm hình ảnh và âm thanh.