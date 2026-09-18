Value Electronics TV Shootout là sự kiện thường niên quy tụ các mẫu TV cao cấp để đánh giá trong điều kiện trình chiếu tương đồng diễn ra ở Mỹ. Tại mùa giải 2026, các sản phẩm được hiệu chỉnh chuyên nghiệp trước khi được hội đồng chuyên gia đánh giá trực tiếp thông qua cả tín hiệu kiểm tra và nội dung thực tế. Hội đồng bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh, hậu kỳ, hiệu chỉnh hình ảnh và công nghệ nghe nhìn.

Sony BRAVIA 9 II được vinh danh “King of RGB LED TV 2026”

Việc BRAVIA 9 II dẫn đầu toàn bộ 12/12 tiêu chí trong nhóm RGB LED tại Value Electronics TV Shootout 2026 cho thấy sự nhất quán trong chất lượng hình ảnh, từ những chi tiết tinh tế nhất đến các chuyển động phức tạp. Ở SDR, TV đạt điểm cao nhất ở cả 6 tiêu chí gồm chi tiết vùng tối, tái tạo thang xám, độ bão hòa màu ở vùng tối, độ chính xác màu và tông da, độ nét và bảo toàn chi tiết hình ảnh, cùng khả năng xử lý chuyển động. Với HDR, BRAVIA 9 II tiếp tục dẫn đầu ở toàn bộ 6 tiêu chí gồm chi tiết vùng tối, ánh xạ HDR và bảo toàn vùng sáng, độ bão hòa màu ở vùng tối, màu dải rộng ở độ sáng cao, phân tầng màu và chuyển sắc, cùng khả năng xử lý chuyển động.

BRAVIA 9 II dẫn đầu 12/12 tiêu chí trong nhóm RGB LED tại Value Electronics TV Shootout 2026

Những kết quả này cho thấy chất lượng hình ảnh của BRAVIA 9 II không chỉ được thể hiện ở độ sáng hay màu sắc, mà được duy trì đồng đều trên toàn bộ trải nghiệm xem. Trong những cảnh tối, TV tái hiện rõ các chi tiết và sắc độ tinh tế, giữ được chiều sâu hình ảnh ngay cả ở những vùng gần mức đen; trong khi màu sắc và tông da được thể hiện chính xác, tự nhiên. Với nội dung HDR, khả năng tái tạo màu sắc ở độ sáng cao cùng năng lực xử lý chuyển động giúp những khung hình có tiết tấu nhanh như phim hành động, thể thao vẫn giữ được độ rõ nét, liền mạch và giàu chi tiết.

Việc dẫn đầu trên cả 12 tiêu chí cũng phản ánh triết lý hình ảnh nhất quán của Sony: tái hiện nội dung gần nhất với ý đồ sáng tạo của nhà làm phim, thay vì đơn thuần theo đuổi hình ảnh rực rỡ hay độ sáng cao. Từ màu sắc, độ tương phản đến những chuyển động trong khung hình, BRAVIA 9 II đem lại sự cân bằng giữa độ chính xác, tự nhiên và cảm xúc, mang trải nghiệm thưởng thức điện ảnh từ màn ảnh rộng về đến không gian giải trí tại gia.

True RGB là công nghệ đã được Sony phát triển nhằm tăng cường khả năng kiểm soát màu sắc và độ sáng

True RGB là công nghệ đã được Sony phát triển nhằm tăng cường khả năng kiểm soát màu sắc và độ sáng. Sony đã tiên phong thương mại hóa công nghệ RGB LED TV với mẫu Sony QUALIA 005 ra mắt từ năm 2004, đặt nền móng cho hành trình nghiên cứu và phát triển công nghệ hiển thị RGB trong hơn hai thập kỷ qua.

Điểm khác biệt của True RGB nằm ở khả năng kiểm soát chính xác từng thành phần RGB trên mỗi đèn LED trong hệ thống đèn nền, được thực hiện thông qua RGB Backlight Master Drive Pro. Thay vì chỉ tăng cường độ rực rỡ, công nghệ này cho phép kiểm soát màu sắc và độ sáng một cách riêng biệt và chính xác hơn, qua đó tạo nền tảng cho hình ảnh có độ tương phản, màu sắc và độ chi tiết cao.

Bên cạnh đó, nhờ việc hiện diện xuyên suốt chuỗi sáng tạo nội dung, từ máy quay điện ảnh, thiết bị và màn hình chuyên nghiệp trong quá trình sản xuất, hậu kỳ cho đến TV tại gia… đã mang lại nền tảng giúp Sony hiểu sâu sắc cách ánh sáng, màu sắc và từng sắc độ được tạo ra, cũng như cách các nhà làm phim mong muốn truyền tải chúng đến khán giả.

Vì vậy, True RGB không hướng đến việc đơn thuần tạo ra hình ảnh rực rỡ hơn, mà tập trung vào khả năng tái hiện màu sắc và ánh sáng một cách chính xác, tự nhiên và giàu chiều sâu. Từ những vùng sáng nổi bật, các sắc độ chuyển tiếp tinh tế đến những cảnh tối và chuyển động phức tạp, BRAVIA 9 II hướng đến việc giữ trọn những chi tiết và cảm xúc vốn có của nội dung, để người xem thưởng thức hình ảnh đúng theo ý đồ của nhà làm phim.

Hệ sinh thái BRAVIA TV và BRAVIA Theatre của Sony kết hợp hình ảnh và âm thanh đã mang lại trải nghiệm điện ảnh ngay không gian giải trí của mỗi gia đình

Hệ sinh thái BRAVIA TV và BRAVIA Theatre của Sony kết hợp hình ảnh và âm thanh đã mang lại trải nghiệm điện ảnh ngay không gian giải trí của mỗi gia đình. Với vị trí trung tâm, BRAVIA TV sẽ trở nên hoàn hảo hơn khi có sự đồng hành của BRAVIA Theatre, sự kết hợp đồng bộ giữa các thiết bị, mang đến không gian thưởng thức điện ảnh sống động và giàu cảm xúc hơn ngay tại nhà

Sony cũng đã ghi nhận rất nhiều giải thưởng cao quý khác trong năm 2026, có thể kể đến như:

BRAVIA 9 II 65 inch được Sound Advice vinh danh với Exceptional Award 2026;

BRAVIA 7 II 65 inch nhận Recommended Award từ Sound Advice;

BRAVIA Theatre Bar 7 và Sub 7 đạt 5 Stars tại What Hi-Fi? Awards 2026;

BRAVIA Theatre Trio đạt 5 Stars tại What Hi-Fi? Awards 2026;

BRAVIA Theatre Trio nhận Recommended Award từ Sound Advice;

BRAVIA Theatre Trio được AVForums trao Best Buy Award.

Chi tiết hơn về Sony BRAVIA 9 II và các sản phẩm khác của Sony, xem thêm tại: https://www.sony.com.vn/bravia/products/bravia-9m2