Songpyeon – 'bánh trung thu' hình bán nguyệt đặc trưng của Hàn Quốc

Không có lớp vỏ nướng vàng hay nhân thập cẩm quen thuộc, songpyeon gây chú ý bởi hình dáng mềm mại, màu sắc đa dạng và câu chuyện văn hóa gắn với mùa thu hoạch.

Songpyeon được làm từ bột gạo không nếp, nhào với nước rồi tạo thành những miếng bột nhỏ. Phần giữa được cho nhân như mè, đậu, hạt dẻ hoặc các loại đậu ngọt trước khi gấp lại thành hình bán nguyệt.

Bánh sau đó được hấp trên một lớp lá thông, tạo nên mùi thơm đặc trưng. Songpyeon là loại bánh gạo tiêu biểu của Chuseok và được làm từ những loại ngũ cốc mới thu hoạch, thể hiện lòng biết ơn đối với một mùa màng dồi dào.

Ảnh: dongascience

Ảnh: Ikoreanspirit

Hình dáng bán nguyệt của songpyeon cũng khiến món bánh trở nên đặc biệt. Thay vì tạo hình tròn giống mặt trăng, bánh được gấp thành hình trăng khuyết.

Theo quan niệm truyền thống, hình bán nguyệt gợi đến sự phát triển và một tương lai ngày càng đầy đặn.

Vì thế, songpyeon không đơn thuần là món ăn ngày lễ mà còn mang những mong ước tốt đẹp dành cho gia đình.

Ảnh: imaeil

Ảnh: imaeil

Một trong những điều thú vị nhất của songpyeon là màu sắc. Bên cạnh màu trắng tự nhiên của bột gạo, người Hàn Quốc có thể tạo ra nhiều màu khác nhau từ các nguyên liệu tự nhiên.

Tùy vùng miền và cách làm, bánh có thể mang sắc xanh, vàng, hồng hoặc tím, khiến mâm bánh Chuseok trở nên bắt mắt.

Ảnh: wikifoodie

Ảnh: wikifoodie

Ngày nay, songpyeon còn được tạo hình thành nhiều kiểu ngộ nghĩnh như trái cây, hoa hoặc những hình dáng nhỏ xinh.

Có rất nhiều các lớp học hướng dẫn mọi người làm songpyeon tạo hình bí ngô, táo và hạt dẻ, cho thấy món bánh truyền thống này vẫn tiếp tục được biến tấu theo cách hiện đại.

Ảnh: hananweb

Ảnh: hananweb

Điểm đặc biệt khác nằm ở cách làm bánh. Songpyeon thường được các thành viên trong gia đình cùng nhau nặn trong dịp Chuseok.

Việc ngồi quây quần, chia nhau phần bột và nhân rồi tạo hình từng chiếc bánh biến công đoạn chuẩn bị món ăn thành một hoạt động gắn kết gia đình.

Việc cùng nhau tạo hình songpyeon cũng thể hiện tinh thần hòa thuận và hợp tác giữa các thành viên.

Dân gian Hàn Quốc còn có quan niệm rằng những cô gái làm songpyeon đẹp sẽ có những đứa con xinh xắn sau này.

Ảnh: Chosun

Chuseok là một trong những ngày lễ lớn và quan trọng nhất của Hàn Quốc, diễn ra vào ngày 15 tháng 8 theo lịch âm. Đây là dịp các gia đình sum họp, tưởng nhớ tổ tiên và bày tỏ lòng biết ơn đối với mùa màng.

Trong mâm cỗ Chuseok, songpyeon là món bánh gần như không thể thiếu và được xem là biểu tượng ẩm thực của ngày lễ này.

Ảnh: Chosun

Vì có hình dáng gợi nhớ đến trăng thu và thường xuất hiện trong dịp Chuseok, songpyeon đôi khi được ví von như “bánh trung thu Hàn Quốc”.

Tuy nhiên, đằng sau chiếc bánh nhỏ hình bán nguyệt là một nét văn hóa riêng: từ nguyên liệu mùa vụ, cách hấp cùng lá thông đến truyền thống cả gia đình cùng nhau làm bánh.

Với người Hàn Quốc, thưởng thức songpyeon vì thế cũng là thưởng thức hương vị của mùa thu, mùa màng và những khoảnh khắc đoàn tụ bên gia đình.