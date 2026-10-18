'Sống xanh-Sống số'

Kết nối cộng đồng thông qua công nghệ

Tại địa bàn đô thị, đa số hội viên có quỹ thời gian hạn hẹp do bận rộn với hoạt động kinh doanh, dịch vụ hoặc công tác trong các cơ quan nhà nước với tư cách là cán bộ, công chức. Trước thực tế đó, chị Nguyễn Thị Mỹ Vinh, Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Hà đã linh hoạt đổi mới phương thức hoạt động hội theo hướng sâu sát cơ sở, gần gũi hội viên, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để triển khai các hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tế của chị em.

“Làm công tác hội phải xuất phát từ nguyện vọng thiết thực của hội viên. Đó là bảo vệ quyền lợi bằng pháp luật, hỗ trợ ứng dụng công nghệ để nâng cao thu nhập và tạo không gian sinh hoạt văn minh cho gia đình. Muốn chị em tự nguyện đồng hành, cán bộ hội phải đi đầu đổi mới”, chị Vinh chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Vinh tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho hội viên phụ nữ - Ảnh: K.S

Kiến thức pháp luật được chị vận dụng hiệu quả vào công tác tuyên truyền. Trực tiếp tham gia công tác Hội thẩm nhân dân suốt 4 nhiệm kỳ, chị vận động hội viên phụ nữ tham dự các phiên tòa lưu động xét xử tại địa bàn dân cư, giúp chị em nắm chắc quy định pháp luật về hôn nhân, phòng, chống bạo lực gia đình, đất đai, lừa đảo qua mạng và buôn bán hàng cấm.

Bên cạnh đó, chị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong công tác hòa giải ở cơ sở và giáo dục nữ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng. Những nỗ lực tận tụy này của chị đã được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ghi nhận, trao tặng bằng khen, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”.

Thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt chi hội, chị Trần Thị Ngọc Sáng, hội viên phụ nữ tổ dân phố (TDP) Đường 9 chia sẻ: “Nội dung tuyên truyền pháp luật của hội ngày càng dễ hiểu, giúp chị em biết cách tự bảo vệ bản thân và gia đình. Đặc biệt, chị Nguyễn Thị Mỹ Vinh rất chịu khó về cơ sở, lúc nào cũng gần gũi, lắng nghe chị em cần gì để tìm cách giúp đỡ kịp thời. Nhờ sự chân thành, lo lắng cho hội viên như người thân, chị đi đến đâu cũng được bà con tin yêu, quý mến”.

Song song với công tác tuyên truyền pháp luật, chị Vinh đã góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Đến nay, 100% chi hội phụ nữ đã thành lập nhóm zalo, messenger và fanpage để trao đổi thông tin kịp thời; tổ chức các buổi tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ năng bán hàng online và sử dụng mạng xã hội an toàn, giúp chị em tự tin hội nhập.

Chị cũng đã trực tiếp đến từng quầy hàng hỗ trợ chị em tạo mã QR thanh toán, lập tài khoản kinh doanh trực tuyến. Sự đồng hành kiên trì ấy đã giúp chị em từng bước vượt qua tâm lý e ngại khi tiếp cận công nghệ, hình thành thói quen giao dịch hiện đại trong hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, chị Vinh còn chủ động kết nối với các ngân hàng, hỗ trợ tiểu thương tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ truyền thống và trong các hộ kinh doanh cá thể. Việc ứng dụng phần mềm quản lý hội viên trên nền tảng số giúp quy trình theo dõi, đánh giá thi đua tại từng chi hội trở nên minh bạch, chính xác. Nhờ những giải pháp đồng bộ nên Hội LHPN phường thu hút thêm hàng trăm hội viên mới, hỗ trợ nhiều chị em mạnh dạn khởi nghiệp, làm chủ mô hình kinh tế số gia đình.

Phong cách làm việc khoa học cùng tinh thần “dám nghĩ, dám làm” của chị Nguyễn Thị Mỹ Vinh góp phần khẳng định vai trò thủ lĩnh phụ nữ ở cơ sở. Vừa qua, chị vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và là 1 trong 3 cán bộ hội tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Thị Định.

Dấu ấn đô thị xanh

Vai trò “thủ lĩnh” phụ nữ của chị Mỹ Vinh tại phường Đông Hà còn gắn liền với phong trào bảo vệ môi trường. Trước áp lực rác thải đô thị, Hội LHPN phường phát động xã hội hóa mô hình “Thùng rác xanh hộ gia đình” có nắp đậy, trao tặng hơn 2.000 thùng rác đạt chuẩn cho các hộ dân. Đồng thời, 16 mô hình “Ngôi nhà xanh” cùng các điểm phân loại rác thải tại nguồn được duy trì hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, Hội LHPN phường còn phối hợp với tổ chức WWF-Việt Nam mở các lớp tập huấn xử lý rác hữu cơ bằng men vi sinh bản địa, trao tặng 5.200 làn đi chợ cùng hàng nghìn túi thân thiện với môi trường. Nhờ đó, 36 mô hình “Ngõ hẻm an toàn, văn minh, không rác” cùng hàng loạt tuyến đường hoa, đường bích họa được xây dựng và nhân rộng.

Theo sát từng hoạt động tại địa phương, chị Hồ Thị Huệ, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ TDP Đoàn Kết chia sẻ: “Chị Vinh luôn bám sát cơ sở, lắng nghe, thấu hiểu đặc thù từng địa bàn để đưa ra giải pháp phù hợp mà không áp đặt. Việc linh hoạt ứng dụng công nghệ thông tin vào sinh hoạt hội kết hợp nhân rộng mô hình “Ngôi nhà xanh” giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong từng gia đình, khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong mỗi hội viên”.

Ra mắt mô hình “Ngõ hẻm an toàn, văn minh, không rác” tại các khu dân cư trên địa bàn phường Đông Hà - Ảnh: K.S

Từ nguồn quỹ thu được qua hoạt động thu gom phế liệu tại các mô hình “Ngôi nhà xanh”, chị Vinh cùng Ban Chấp hành Hội LHPN phường đã trao tặng hàng trăm suất quà, con giống hỗ trợ phát triển sinh kế và học bổng cho trẻ em mồ côi, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chị còn trực tiếp tìm đến từng gia đình tìm hiểu hoàn cảnh để có hướng giúp đỡ phù hợp. Từ việc hỗ trợ vốn buôn bán nhỏ, hướng dẫn quản lý chi tiêu đến kết nối các nguồn lực sinh kế, chị luôn theo sát đến khi hội viên tự chủ được cuộc sống, tạo điểm tựa tin cậy giúp phụ nữ yếu thế vươn lên thoát nghèo.

Việc gắn kết các tiêu chí “Sống xanh-Sống số” vừa giúp thay đổi diện mạo các khu dân cư, vừa lan tỏa thói quen văn minh trong từng gia đình. Nhiều chi hội trở thành điểm sáng của tỉnh Quảng Trị về công tác dân vận khéo. Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Đông Hà Nguyễn Hồng Hải cho biết: “Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Hà Nguyễn Thị Mỹ Vinh là cán bộ giàu kinh nghiệm thực tiễn, luôn chủ động, sáng tạo trong triển khai các phong trào thi đua thiết thực, khẳng định rõ nét vai trò của tổ chức hội trong hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương”.

Sự tận tụy, sáng tạo của chị Nguyễn Thị Mỹ Vinh góp phần khắc họa hình ảnh người cán bộ hội cơ sở năng động, trách nhiệm trong thời kỳ mới. Những danh hiệu cao quý đạt được là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình cống hiến thầm lặng, góp phần lan tỏa nếp sống văn minh và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.