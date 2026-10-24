Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu chỉ đạo tại sự kiện.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay đổi nhận thức từ cấp cơ sở và từng hộ gia đình. Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Minh Hương đề nghị: Các cấp Hội cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền để hội viên, phụ nữ và người dân hiểu rõ mối liên hệ giữa an toàn thực phẩm, tiêu dùng có trách nhiệm và bảo vệ môi trường; vận động mỗi gia đình thực hành những thay đổi cụ thể ngay từ bữa ăn, căn bếp, gắn xây dựng gia đình sạch với khu dân cư, chợ và không gian công cộng sạch. Đồng thời, các cấp Hội cần chủ động phát huy sáng kiến, hỗ trợ phụ nữ tham gia sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng theo hướng xanh, bền vững.

Tại lễ phát động, lãnh đạo các cấp khẳng định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy, chính quyền tín nhiệm giao phó cho tổ chức Hội. Thông qua Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” và các chiến dịch bảo vệ môi trường trên toàn quốc, các cấp Hội đã triển khai hơn 10.000 mô hình thiết thực, biến rác thải thành nguồn vốn an sinh xã hội và duy trì hàng vạn km tuyến đường hoa, cây xanh. Tuy nhiên, công tác quản lý môi trường hiện nay vẫn đối mặt với nhiều áp lực từ tình trạng lãng phí thực phẩm, tiến độ phân loại rác tại nguồn chậm và tỷ lệ tái chế chất thải chưa cao.

Hội viên phụ nữ tham quan, trải nghiệm gian hàng trưng bày các mô hình xanh và sản phẩm tái chế.

Khẳng định định hướng phát triển của địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quảng Ninh Nguyễn Chí Thành cho biết, Quảng Ninh kiên định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi mạnh mẽ từ “nâu” sang “xanh” và không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Đến nay, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị, xã đảo, khu du lịch đạt trên 99%; 100% khu, cụm công nghiệp hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn và tỷ lệ che phủ rừng duy trì trên 50%.

Đóng góp vào kết quả chung đó, các cấp Hội Phụ nữ thành phố duy trì hơn 1.700 mô hình trên các lĩnh vực. Riêng trong công tác bảo vệ môi trường, phụ nữ Quảng Ninh đảm nhận trên 500 tuyến đường xanh - sạch - đẹp, tuyến đường hoa; hơn 5.000 hộ gia đình phân loại, xử lý rác thực phẩm; trên 500 chi hội triển khai mô hình “Biến rác thành tiền”. Nhiều cách làm hay như “Ngôi nhà xanh”, “Đổi rác lấy quà”, “Chi hội phụ nữ số - xanh” được nhân rộng, góp phần trồng mới hơn 50.000 cây xanh trong 9 tháng đầu năm 2026.

Lực lượng phụ nữ cơ sở xác định công tác bảo vệ môi trường được bắt đầu từ những hành động bình dị nhất như đi chợ mang theo làn, hạn chế sử dụng túi ni-lông, chủ động phân loại rác tại nguồn và giữ gìn vệ sinh đường phố, ngõ xóm. Các hội viên cam kết thực hiện phương châm “nói đi đôi với làm”, duy trì thói quen sống xanh trong mỗi gia đình nhằm đóng góp thiết thực vào sự phát triển văn minh, hiện đại và bền vững của thành phố Quảng Ninh.

Phụ nữ địa phương tham gia hoạt động đổi rác thải nhựa lấy quà tặng tại sự kiện.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có các gian hàng trưng bày sản phẩm tái chế, mô hình xanh, đổi rác thải nhựa lấy quà... thu hút đại biểu và đông đảo hội viên phụ nữ tham quan, trải nghiệm.