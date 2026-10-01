Sống vui, sống khỏe, phát huy vai trò 'cây cao bóng cả'

Những phụ nữ lớn tuổi trong tà áo dài lưu lại khoảnh khắc tận hưởng buổi sáng mùa thu. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Một nhóm người cao tuổi tập "Thái cực quyền" bên hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Một nhóm phụ nữ cao tuổi tập dưỡng sinh duy trì sự dẻo dai và tinh thần lạc quan. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Không khí sôi nổi trong một buổi tập thể dục tập thể của những phụ nữ lớn tuổi bên hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Người cao tuổi hào hứng tập thể dục theo nhạc vào buổi sáng, duy trì tinh thần vui vẻ và thói quen vận động thường xuyên. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Nhóm phụ nữ cao tuổi phối hợp thực hiện bài tập vận động, tạo không khí vui tươi và gắn kết trong sinh hoạt cộng đồng.(Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Tập luyện thể dục thường xuyên giúp duy trì sự dẻo dai và thói quen vận động đều đặn mỗi ngày. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Người cao tuổi bắt đầu ngày mới bằng việc vận động và rèn luyện sức khỏe. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Các bài tập kéo giãn nhẹ nhàng giúp cơ thể linh hoạt hơn, hỗ trợ duy trì sự dẻo dai của cơ xương khớp và hạn chế tình trạng cứng cơ thường gặp ở người cao tuổi. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Du khách cao tuổi nước ngoài lưu trú tại Việt Nam bắt đầu ngày mới bằng việc rèn luyện sức khỏe. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Người cao tuổi chơi cầu lông vào buổi sáng cũng là 1 hình thức vận động phù hợp để duy trì sức khỏe và sự nhanh nhẹn. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Người cao tuổi đạp xe tập thể dục tạo nên nhịp sống khỏe khoắn giữa trung tâm Thủ đô. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Người cao tuổi đạp xe rèn luyện sức khỏe trên các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm vào buổi sáng. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Người dân đạp xe rèn luyện thể lực trên các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm vào buổi sáng. Ảnh: (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)