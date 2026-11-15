Sông Trí khơi dậy tinh thần đoàn kết qua liên hoan văn nghệ quần chúng

Cấp ủy, chính quyền phường Sông Trí đồng hành, chia vui cùng các đội văn nghệ.

Tối 14/11, phường Sông Trí tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân, Văn hóa Việt Nam, kỷ niệm 195 năm thành lập (1831 - 2026) và 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2026).

Đại biểu tham dự đêm hội liên hoan.

Tham gia liên hoan có 17 tiết mục đến từ các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố và trường học trên địa bàn. Được đầu tư dàn dựng, tập luyện chu đáo, các tiết mục mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu với nhiều thể loại như hát, múa và biểu diễn tập thể.

Phó Chủ tịch UBND phường Đoàn Thị Mỹ phát biểu tại liên hoan.

Các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; tái hiện truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần đại đoàn kết. Đồng thời, nhiều tiết mục phản ánh những đổi thay, thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Kết thúc liên hoan, BTC đã trao giải nhất cho TDP Hoàng Trình.

Các tiết mục văn nghệ, kịch nói của phường Sông Trí.

Những lời ca dâng Bác, ca ngợi quê hương đất nước được bà con nhân dân phường Sông Trí gửi trọn vẹn.

Liên hoan không chỉ tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ lành mạnh, bổ ích mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, khơi dậy ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống trong cộng đồng. Bên cạnh đó, liên hoàn còn là dịp phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ ở cơ sở, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ tại các khu dân cư, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ và Nhân dân chung sức xây dựng quê hương Sông Trí ngày càng phát triển.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL và phường Sông Trí tặng cờ lưu niệm và chúc mừng các đội tham gia.