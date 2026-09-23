'Sóng trăng' - khơi dậy những rung cảm nghệ thuật từ Ikebana

Tác phẩm "Cầu xuân" của Lê Thị Hồng Minh trong triển lãm hoa đạo "Gió Đông". (Ảnh minh họa: CHIÊU ANH)

Là sự kiện đầu tiên trong chuỗi chương trình biểu diễn thực hành hoa đạo, Sazanami Vol.1 "Sóng trăng" mở đầu cho hành trình khám phá và lan tỏa nghệ thuật cắm hoa Ikebana Nhật Bản qua những chủ đề và không gian khác nhau.

"Sazanami" là hình ảnh những gợn sóng nhỏ trên mặt nước. Không ồn ào, không tạo ra một chuyển động lớn, nhưng từ một điểm chạm rất khẽ, những vòng sóng cứ thế lan ra.

Đó cũng là tinh thần mà chuỗi sự kiện này hướng tới: bắt đầu từ một tác phẩm Ikebana, một khoảnh khắc thưởng lãm, một rung động rất riêng để nghệ thuật có thể tiếp tục được cảm nhận và lan tỏa theo nhiều cách khác nhau.

Chương trình sẽ diễn ra từ 10-12 giờ sáng 26/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ ánh trăng trên mặt nước, “Sóng trăng” là chương đầu tiên của Sazanami. Ánh trăng vốn tĩnh, nhưng trên mặt nước lại không ngừng chuyển động. Sự tương phản ấy cũng hiện diện trong Ikebana ở giữa đường nét và khoảng trống, giữa sự sống của cành hoa và sự tĩnh lặng của không gian, giữa điều được nhìn thấy và những gì được gợi mở.

Qua hình thức biểu diễn trực tiếp, người xem không chỉ đứng trước một tác phẩm đã hoàn thiện, mà được chứng kiến quá trình tác phẩm dần hiện hình. Mỗi lựa chọn của người cắm, một cành được giữ lại, một hướng được thay đổi, một khoảng trống được tạo ra đều góp phần kể nên câu chuyện của tác phẩm.

Với Sazanami Vol.1 “Sóng trăng”, công chúng sẽ được mời gọi bước vào chính quá trình ấy. Ở đó, khi một tác phẩm được hình thành trước mắt, những rung động từ nghệ thuật có thể tiếp tục lan xa, như những vòng sóng êm ả mà sâu lắng trên mặt nước.